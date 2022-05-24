Несколько российских госкомпаний направят 50% прибыли на дивиденды

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подход по выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли сохраняется, по ряду организаций готовы соответствующие директивы. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Подход сохраняется, 50% в целом для всех остается, и многие компании продолжают платить. Просто, естественно, мы как раньше рассматривали финансовое положение каждой компании в отдельности, так и сейчас рассматриваем. Очевидно, брать 50% с банков в текущих условиях – это безумно. То же самое относится к ряду промышленных компаний. Есть такие, которые платят", - сказал Моисеев.

Он не сказал, о каких именно компаниях идет речь, сославшись на период тишины. "Сейчас не буду ни про какие говорить, потому что сейчас сезон "молчания ягнят" в это время, но вы увидите скоро, что там целый ряд директив сейчас пошли по 50-процентным выплатам", - заявил замминистра.

Крупнейший плательщик дивидендов в корпоративном секторе – "Газпром", вопрос о размере его дивидендов совет директоров обсудит послезавтра, 26 мая. В "Газпроме" действует дивидендная политика – выплачивать акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Исходя из отчетности по МСФО за 2021 год, база расчета дивидендов составляет 2,487 трлн рублей, что в пересчете на одну акцию составляет 52,53 рубля, а в сумме – 1,244 трлн рублей. Такая выплата стала бы максимальной для российского фондового рынка, и еще в начале года глава "Газпрома" Алексей Миллер подтверждал намерения компании установить дивидендный рекорд. Однако после начала военной операции РФ на Украине, введения жестких антироссийских санкций и ответных мер капитального контроля ни сама монополия, ни чиновники не делали заявлений о дивидендах компании, что на фоне решений многих других эмитентов приостановить распределение прибыли породило на рынке спекуляции и относительно перспектив выплат "Газпрома". В предыдущие годы уже в апреле правление формулировало свою рекомендацию совету директоров относительно размера дивидендов. Сейчас интрига сохраняется практически до последнего дня.

Послабление по выплате дивидендов госкомпаниями ниже нормы или освобождения их от выплат принимают профильные ведомства и вице-премьеры, добавил Моисеев. "Вопрос выносится на вице-премьеров, если профильное министерство поддержало и вице-премьер поддержал, тогда компания либо освобождается, либо происходит снижение", - объяснил замминистра.