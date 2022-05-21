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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"Адмиралтейские верфи" подтвердили поставку субмарин для Тихоокеанского флота по графику

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота идет строго по графику, сообщил генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) Александр Бузаков журналистам в субботу.

"Строительство субмарин (для ТОФ) идет строго по графику, потому что на лодках нет импортного оборудования, нам ничего не мешает сдавать их по графику", - сказал Бузаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России.

В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота - строительство серии из шести подлодок планируется завершить в 2024 году. Сообщалось о возможном строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота РФ.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Адмиралтейские верфи Тихоокеанский флот РФ
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