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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в ходе учений прошел через пролив Лаперуза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Громкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов" форсировал пролив Лаперуза из Японского в Охотское море, отработав учебно-боевые задачи, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Экипажи корветов на переходе морем поэтапно провели тренировки по противовоздушной обороне и преодолению района с минной опасностью, выполнив артиллерийскую стрельбу по надводным целям, имитирующим противокорабельные мины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба велась из штатных 30-мм автоматических артустановок АК-630.

Как сообщалось, 20 мая отряд кораблей вышел в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках похода запланировано проведение корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений.

Тихоокеанский флот
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