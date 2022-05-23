Северсталь не будет платить финальные дивиденды за 2021 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" на годовом собрании, которое состоялось 20 мая, приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Ранее "Северсталь" заявляла, что в текущих макроэкономических условиях руководство компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года и IV квартал 2021 года.

В феврале совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 109,81 руб. на акцию.