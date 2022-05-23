Рынок перестрахования в РФ вошел в экстренную трансформацию после введения санкций. Обзор

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские страховщики оказались в критической ситуации после получения с конца февраля этого года извещений от ведущих западных перестраховщиков об отказе от продолжения сотрудничества - о прекращении текущих договоров и невозможности заключения новых. Экстренную поддержку рынку оказал регулятор и "дочка" Банка России - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая начала кампанию замещения долей западных партнеров в договорах перестраховочной защиты, расширила возможности для приема новых рисков. Как показал опрос страховых компаний, проведенный "Интерфаксом", благодаря РНПК им в основном удалось выйти из чрезвычайно опасной зоны, однако внутренних емкостей перестраховочного рынка в РФ недостаточно, идет поиск дополнительных возможностей их расширения.

Ваши риски - ваша ответственность

Впервые за всю историю российского страхового рынка его участники столкнулись с ситуацией, когда заключенные и оплаченные договоры с первоклассными именитыми перестраховщиками с высокими рейтингами из стран Европы и США не защищали ни их портфели, ни их клиентов. Понимание степени опасности пришло не сразу и не ко всем участникам российского страхового рынка, поскольку ряд западных партнеров не поспешили прояснить риски, возникающие для российских компаний, или пытались выиграть время, чтобы разобраться в ситуации самим.

Риски ухода западных перестраховщиков оказались более актуальными для крупных и средних компаний, на долю которых приходится более 90% общероссийских сборов. Малые страховщики с показателем годовых сборов менее 1 млрд рублей при ведении бизнеса от договоров перестрахования зависели незначительно, они не принимали крупных рисков.

Согласно российскому законодательству, при наступлении убытка вся ответственность за возмещение ущерба клиенту лежит на прямом страховщике, непосредственно заключившем договор страхования с клиентом. В то же время львиную долю в выплатах наши компании традиционно собирали от перестраховщиков, с которыми заключали облигаторные договоры перестрахования на годовой основе или факультативные договоры перестрахования по отдельным рискам. По разным линиям страхового бизнеса доля перестраховщиков с учетом доли РНПК превышала 80-90%. Неуверенность в получении выплат от партнеров для российских участников означала, что крупный убыток, случись такой в период остановки договоров перестрахования с западными партнерами, мог нарушить финансовую устойчивость национального страховщика, повлечь регуляторные санкции из-за нарушения нормативов и даже поставить компанию на грань банкротства.

Те страховые компании, которые не получали "отказных писем" от западных партнеров, тоже не могли оставаться уверенными в исполнении ими обязательств по заключенным договорам, в получении перестраховочного возмещения из-за рубежа - иностранные банки могли не пропустить платеж в силу санкционной политики, которой придерживались. В дополнение ко всему российские законодатели ввели запрет на платежи в адрес контрагентов из списка недружественных стран. Это решение блокировало платежи российских страховщиков по очередным траншам перестраховочных премий по заключенным ранее договорам в адрес иностранных перестраховщиков. Договоры перестрахования автоматически прекращали действие.

В результате возникала угроза резкого роста позиции собственного удержания рисков для российских страховщиков, возможности внутреннего рынка перестрахования были скромными. Чуть позже ряд страховых компаний, в том числе входивших в крупные банковские группы, столкнулись с дополнительными ограничениями из-за введения западных санкций против российских финансовых институтов и участников их групп.

В этих условиях российские страховщики возлагали надежды на помощь регулятора и РНПК - "дочки" ЦБ, созданной в 2016 году для защиты национальных рисков, в том числе по санкционному бизнесу. Как оказалось, решение о создании такой компании было предусмотрительным.

Банк России рекомендовал РНПК оказать поддержку участникам страхового рынка, компания активно включилась в работу по замещению в действующих облигаторных и факультативных договорах долей ушедших с нашего рынка иностранных перестраховщиков, оказывала помощь при заключении новых договоров перестрахования.

Одновременно, чтобы обеспечить такие возможности самой РНПК, Банк России оперативно принял решение о докапитализации компании. Объявленный капитал РНПК был увеличен с 71 до 300 млрд рублей, гарантии регулятора РНПК были расширены до 750 млрд рублей.

Кроме того, законодатели увеличили размер обязательной цессии - доли рисков, которая в обязательном порядке предлагается участниками рынка РНПК к принятию на перестрахование - с 10% до 50%, новые договоры с РНПК заключались уже в этих параметрах. Возможности поддержки прямых страховщиков в сфере перестрахования на внутреннем рынке были расширены максимально.

Как показал опрос "Интерфакса", при замещении иностранных партнеров РНПК гуманно придерживалась тех параметров и условий договора, которые были согласованы с прежними партнерами, даже в том случае, если собственные подходы РНПК в оценке таких рисков были строже. В то же время в общей политике андеррайтинга РНПК при оценке новых рисков подходы скорректировались. Участники рынка обратили внимание на повышенную строгость в анализе предложенных договоров, платежи по которым предусмотрены в иностранной валюте, а также рисков, поступающих от страхователей-нерезидентов из недружественных стран. РНПК особенно внимательно оценивала угрозу кумуляции рисков, отказывалась от косвенных секций в облигаторных договорах перестрахования, обратил внимание "Интерфакса" эксперт страхового рынка. По его словам, "РНПК ввела во все облигаторные договоры новую санкционную оговорку, ограничения по косвенным секциям".

Концентрация рисков для РНПК возникает, если компанией по договору цессии в РНПК размещается 50% рисков, а остальные 50% передаются в перестрахование иным участникам рынка по облигаторным договорам перестрахования. В такой ситуации при наступлении убытка у РНПК может обнаружиться не 50% конкретного риска, а почти 100%, возникает кумуляция рисков.

В РНПК "Интерфаксу" не удалось получить комментарий о ходе и стадии кампании замещения долей иностранных партнеров по договорам перестрахования, о ее целях и задачах, о принципах и особенностях андеррайтинговой политики РНПК в новых условиях.

Вам письмо

Как показал опрос страховщиков, проведенный "Интерфаксом", практически все компании получали извещения от международных перестраховщиков - в первую очередь из Европы и США - о прекращении сотрудничества. Так, подобные извещения получала компания ВСК "по авиационным облигаторным договорам перестрахования и по некоторым факультативным договорам, также относящимся к авиации". Не стали исключением такие компании, как "Совкомбанк страхование" и "РЕСО-Гарантия". От нескольких перестраховщиков компания "МАКС" получила письма с пожеланиями "расторгнуть договоры перестрахования с определенной даты". Такие же извещения от партнеров получала СК "Абсолют страхование", при этом "большинство участников договоров сослались на невозможность исполнения обязательств из-за масштаба и запутанности введенных санкций, они были готовы обсуждать комфортные для обеих сторон условия досрочного прекращения договоров. Отдельные участники прекратили договоры в одностороннем порядке".

Некоторые иностранные партнеры предложили расторгнуть договоры перестрахования и "МСК-Гарант/САК Энергогарант", сообщили в компании. Ряд международных перестраховщиков уведомили страховую компанию "Пари" "о расторжении договора "ввиду невозможности исполнения своих обязательство по причине невозможности оплаты перестраховочной премии в недружественные страны". В компании "Ренессанс страхование", сообщили "Интерфаксу" в конце апреля этого года, не получали "отказных писем" от иностранных перестраховщиков. "Платежи от перестраховщиков в наш адрес проходят, хотя время получения этих платежей увеличилось за счет комплаенс проверок во всех точках прохождения этого платежа", отметили в компании.

Политическая мотивированность решений западных перестраховщиков была понятна российским партнерам, они не воспринимали их как вероломный отказ от исполнения от обязательств партнерами, скорее как форс-мажор, но от этого легче не стало.

Остановка платежей

Комментируя тему прохождения международных платежей в адрес партнеров, управляющий директор управления перестрахования "Ренессанс страхования" Виктор Деготь обратил внимание на то, что "платежи в валюте по перестрахованию с иностранными партерами не запрещены, запрещены переводы перестраховочных премий перестраховщикам из "недружественных" стран. Иностранные перестраховщики могут осуществлять платежи в адрес страховых компаний РФ".

В "МСК-Гарант/САК Энергогарант" согласились в том, что "действующее законодательство не запрещает прием платежей по договорам перестрахования от нерезидентов, включая нерезидентов недружественных юрисдикций. Но при этом новые сделки и платежи с такими нерезидентами запрещены и не проводятся".

Однако есть и другие особенности в работе финансовых организаций с учетом конкретных введенных в последние месяцы санкций против них. Так, в компании "Совкомбанк страхование" "Интерфаксу" сообщили, что "для финансовых организаций, подпавших под санкции, - крупнейшим банкам и страховым компаниям России - любые платежи в долларах и евро ограничены иностранным законодательством. Помимо этого, есть ряд ограничений со стороны российского регулятора, которые, безусловно, необходимо соблюдать всему финансовому рынку. Это означает, что на данный момент фактически платежи остановлены в обе стороны".

Отдельные разовые платежи в исключительных случаях могли проводиться, но требовали индивидуального согласования с ЦБ. Как показал опрос "Интерфакса", за подобными разрешениями страховщики обращались в единичных случаях.

"Считаем, что у западных перестраховщиков нет оснований не выполнять обязательства по договорам, если перестраховочная премия оплачена в полном размере при условии, что cтрахователь/перестрахователь находится не под санкциями и риск несанкционный", - убеждены в страховой компании "Пари". Тем не менее у ее представителей "есть опасения, связанные с банками, которые фактически осуществляют платежи".

"У компаний с формально действующими договорами перестрахования, заключенными с западными перестраховщиками, несомненно, присутствуют риски неисполнения обязательств при наступлении убытка, несмотря на то, что юридических оснований для невыполнения взятых на себя обязательств у большинства перестраховщиков нет", - констатировали в компании "МАКС".

Операция спасения

Поскольку за помощью к РНПК страховщики обращались примерно одновременно, возникла очередь запросов, нахождение в зоне ожидания сохраняло риски, компании нервничали как никогда, процесс замещения велся "в пожарном порядке".

Глава управления перестрахования СК "Ренессанс страхование" Виктор Деготь отметил, что РНПК выдавались "гарантийные письма страховым компаниям о защите их портфелей на условиях текущих договоров перестрахования с международными перестраховщиками - со дня передачи ответственности в РНПК. И уже в рабочем порядке подписываются договоры перестрахования".

Факт замещения партнеров "можно подтвердить, только когда гарантийное письмо заменено полноценным договором перестрахования", уточнил "Интерфаксу" заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. "РНПК декларирует, что все условия действующих договоров при передаче их от иностранных перестраховщиков в РНПК останутся неизменными, при возобновлении таких договоров на следующий срок со стороны РНПК возможно заметное ужесточение по ряду параметров", - сказал Иванов.

Директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют страхование" Евгений Ильченко отметил, что "по всем договорам, из которых досрочно вышли иностранные перестраховщики, компания обратились в РНПК и получила замещение", "гарантийные письма от РНПК приходят оперативно, в основном в день обращения".

Компанией "Ренессанс страхование" было получено гарантийное письмо в течение одного дня. "Ответственность РНПК начинается с даты получения запроса / обращения на требуемое перестрахование. В качестве подтверждения принятия выдается гарантийное письмо", - уточнили в СК "Пари".

Положительный ответ на обращение о замене западных партнеров был получен и СК "МАКС", сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента перестрахования компании Алексей Шелюбский: "Условия приема рисков полностью соответствовали ранее озвученной РНПК информации и инструкциям по приему таких договоров".

В "МСК-Гарант/САК Энергогарант" сообщили, что РНПК принимает замещаемые доли "согласно действующим условиям без доплат, при этом могут вводиться дополнительные оговорки различного рода". Компанией также были "получены ответы на все обращения в РНПК, включая запросы на замещение долей отдельных перестраховщиков". Общие подходы РНПК "ретранслируются для всего страхового рынка (например, акцент на отдельные исключения в рамках различных видов страхования)", подтвердили в "МСК-Гарант/САК Энергогарант".

"Насколько мы видим, РНПК предоставляет условия по перестрахованию, одинаковые для всех страховых компаний", - сообщили в компании ВСК.

В большинстве случаев замещение долей иностранных партнеров РНПК "осуществляется на оригинальных условиях", сказал Ильченко, однако в отдельных видах страхования компании "столкнулись с требованием РНПК о внесении отдельных оговорок и ограничений".

"Безусловно, замещение осуществляется при условии оплаты премии страховщиком. В идеальном варианте прежний перестраховщик должен вернуть часть ранее оплаченной премии за неистекший срок действия договора, соразмерную сумме доплаты в РНПК. На практике это не всегда получается. Это задачи и риски страховщика, но на страхователе они никак не сказываются", отметил представитель "Абсолют страхования".

Что касается факультативного перестрахования, РНПК продолжает следовать своей достаточно жесткой андеррайтинговой политике в отношении качества риска и уровня цен. При этом емкость РНПК все чаще бывает безальтернативной. По облигаторным договорам РНПК в основном сохраняет лимиты и ценовые условиях истекающих договоров, однако вводит ряд ограничений на объем покрытия и отдельные линии бизнеса, отметил Ильченко из СК "Абсолют Страхование".

Вместе с тем "при размещении свыше обязательной доли улучшение условий РНПК не замечалось", обратили внимание в СК "Пари". В компании сталкивались "с дополнительными оговорками, ограничениями, увеличением в цене. Андеррайтинг не прозрачен, не оказывается достаточная поддержка в тех классах бизнеса, которые не являются целевыми в РНПК. (Страхование складских рисков в том числе). Срок ответов от РНПК увеличен. Скорость согласования должна соответствовать потребностям рынка в условиях сложившейся экономики", отмечают в компании.

Вместе с тем в СК "Совкомбанк страхование" сообщили, что еще в конце февраля этого года получили подтверждение от РНПК "о приеме на страхование всех необходимых рисков по портфелям "Совкомбанк страхование". "Во всех основных облигаторных договорах с 1 марта 2022 доля ответственности западных перестраховщиков была замещена повышением доли участия и ответственностью РНПК. При этом условия договоров перестрахования и в части лимитов (емкостей), и в части покрываемых рисков остаются без изменений, что обеспечивает поддержку текущей андеррайтинговой политики по соответствующим портфелям".

"По нашему опыту коллеги из РНПК в данный период демонстрируют максимальную вовлеченность по отработке запросов по замещению долей бывших перестраховщиков из недружественных стран, - отметили в "Совкомбанк страховании". - РНПК при замещении иностранных перестраховщиков в основном ограничила косвенные секции в облигаторных договорах перестрахования". При возобновлении программ РНПК в основном опиралась на условия и цену истекающего договора. Являясь основным перестраховщиком, РНПК предъявляет определенные требования к оговоркам и прочим требованиям к покрытию в договорах. "Все, с чем мы столкнулись на сегодняшний момент времени, было разумным и оперативным. На наш взгляд, политика РНПК в отношении новых договоров в значительной степени строится в зависимости от наличия или отсутствия риск-аппетита по предлагаемому риску и от оценки качества риска. Безусловно, есть примеры поддержки РНПК в доле, превышающей 50%", прокомментировали в "Совкомбанк страховании".

При всем разнообразии мнений никто из участников опроса не сообщал "Интерфаксу" о каких-то особенных, избирательных или несправедливых подходах РНПК по отношению к отдельным игрокам страхового рынка в ходе кампании замещения долей иностранных перестраховщиков.

Крупные среди равных

Вместе с тем в компании "МСК-Гарант/САК Энергогарант" обратили внимание на тот факт, что сам масштаб бизнеса прямого страховщика имеет значение. "Более крупный страховщик традиционно имеет преимущество в гибкости при рассмотрении отдельных рисков, а его финансовые возможности позволяют вырабатывать различные решения по перестрахованию в том числе с РНПК, которые могут быть недоступны более мелким страховщикам в силу объективных ограничений их финансовых возможностей".

В компании "Пари" разделяют это понимание: "крупные страховщики имеют более конкурентные преимущества ввиду того, что у них более высокие собственные удержания и более высокие емкости облигаторных договоров перестрахования. Поскольку РНПК ограничила покрытие входящих рисков (косвенную секцию), более крупные игроки находятся в более выигрышной ситуации". В отношении санкционных рисков РНПК готова участвовать, при этом тарифы выше рыночных, но "есть существенные ограничения в покрытии и жесткие требования к объекту страхования, что чаще всего не соответствует запросам и ожиданиям страхователя. В части несанкционных рисков недостаточно поддержки по рыночным условиям, котировки существенно выше по условиям и существенно уже по покрытию", отметили в СК "Пари".

Что касается факультативного перестрахования, РНПК продолжает следовать своей достаточно жесткой андеррайтинговой политике в отношении качества риска и уровня цен, дополнил Евгений Ильченко из компании "Абсолют страхование". При этом перестраховочная "емкость РНПК все чаще бывает безальтернативной. По облигаторным договорам РНПК в основном сохраняет лимиты и ценовые условиях истекающих договоров, однако вводит ряд ограничений на объем покрытия и отдельные линии бизнеса".

Как показал опрос агентства, в полной мере проблема ухода перестраховщиков затрагивала в основном универсальных страховщиков, специализированных на защите имущественных рисков. Однако, как сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин журналистам на прошлой неделе, страховщикам жизни также пришлось прибегнуть к помощи РНПК, поскольку "они перестраховывали рисковую часть по заключенным договорам в западных компаниях".

"Достаточно большие суммы при страховании рисков ипотечных заемщиков компании, даже имеющие достаточно большой капитал страховщики жизни, не оставляли на собственном удержании, - сообщил глава компании ООО "Капитал лайф страхование жизни" Евгений Гуревич. - Риски смерти и получения инвалидности по большим портфелям всегда перестраховываются, в том числе на Западе".

По оценке ВСС, в настоящее время проблемы перестрахования для страховщиков жизни не существует, тем не менее участники опроса сходятся во мнении: внутри страны необходимо наращивать объемы перестрахования и соответствующую экспертизу.

Как расширить возможности

Потребности в перестраховочных емкостях в настоящее время на российском рынке в 7-10 раз превышают те объемы, которые перестрахованием уже обеспечены, по приблизительным оценкам "Совкомбанк страхования". "Для среднего бизнеса на российском рынке достаточно емкостей. Для крупных промышленных и авиационных рисков емкостей недостаточно. С учетом того, что в течение текущего года основное перестрахование рисков сосредоточится внутри страны, актуальным видится вопрос о ретроцессионной защите от рисков природных катастроф. Дополнительное перестрахование - это также и вопрос капитализации страховых компаний, повышения собственного удержания. Мы начали процесс обновления данных по рынку доступных емкостей, как внутри РФ, так и за рубежом. С какими-то партнерами обсуждаем варианты напрямую, по зарубежным рынкам мониторим ситуацию через призму брокеров и иных участников рынка".

Отвечая на вопрос агентства, рассматривает ли теперь компания альтернативные рынки перестрахования за пределами РФ из состава дружественных по отношению к РФ стран, Шелюбский из СК "МАКС" обратил внимание на то, что такую политику страховщик проводил и ранее, анализировались возможности работы с разными мировыми рынками, как по исходящему, так и по входящему перестрахованию. "В нынешних условиях необходимость рассмотрения таких вариантов повышается", при этом следует учитывать требования по рейтингу новых рынков, сказал он. Дополнительные варианты дает "создание страховых и перестраховочных пулов на российском рынке. Обсуждения такие ведутся".

В ВСК уверены, что впредь "механизм сострахования будет использовался чаще на российском рынке". В компании "Пари" также считают необходимым "активное использование входящих емкостей российских компаний". На данный момент РНПК "обеспечила безальтернативность, т.е. ограничила условия сострахования. Мы обсуждаем с ними изменения данного пункта. Внутренний рынок пока существует, но он значительно ограничен из-за запретов РНПК на покрытие входящих рисков (косвенную секцию) в облигаторы перестрахователей. В рамках закона мы предлагаем сделать обязательной долю в РНПК". (В нынешней конструкции закона участники рынка обязаны предложить долю РНПК в договоре перестрахования в рамках обязательной цессии, но РНПК может от нее отказаться, если считает ненадлежащим качество принимаемого риска - ИФ).

Хотя на текущий момент законодательство предопределяет позицию РНПК в качестве основного перестраховщика-лидера, который устанавливает условия перестрахования, "альтернативные рынки и котировки необходимы для выработки конкурентных условий, диверсификации рисков и исключения монополии на рынке услуг перестрахования", обратили внимание в "МСК-Гарант/САК Энергогарант". Компания "открыта для альтернативных вариантов.

Санкционная аура

С введением новых экономических санкций против РФ весной этого года страховщики начали обсуждать ставшие принципиальными вопросы - что такое влияние санкций и кто от них страдает. Одни полагали, что санкции затрагивают конкретные компании, против которых они персонально направлены, другие трактовали санкционный режим расширительно, поскольку его последствия угнетали бизнес большинства игроков через слом системы перестрахования, системы международных расчетов, принципов инвестирования, рейтингования, обеспечение финансовой устойчивости, переформатирование сложившейся системы потребительского спроса, не говоря об изменении макроэкономических условий ведения бизнеса.

Вне зависимости санкционный это бизнес или нет - нужна поддержка РНПК в условиях тотального распространения санкций и безысходности работы с международным рынком, убеждены в компании "Пари". Нужно "максимально упрощать и помогать российским компаниям работать, сокращая при этом издержки, такие как дополнительное согласование, вычленение санкционного бизнеса из общего портфеля компаний. На текущий момент перестрахование осуществляется между двумя субъектами РФ, и мы не видим целесообразности в выделении отдельно рисков, находящимися под санкциями", - считают в компании.

Санкционный аспект в той или иной степени затрагивает всех игроков страхового рынка, полагают в "Совкомбанк страховании". В компании предлагают ряд изменений, которые могли бы усилить устойчивость рынка. Должен быть найден механизм компенсации страховщикам убытков, которые рынок несет из-за невозможности получить компенсации от иностранных перестраховщиков в связи с введением блокирующих санкций, отмечает страховщик. Таким решением могло бы быть "предоставление дополнительных гарантий Банка России для РНПК с последующей цессией РНПК прав страховщика на взыскание перестраховочного возмещения с западного партнера".

Кроме того, важно проработать вопрос "перераспределения рисков путем создания пулов сострахования или перестрахования в отношении плохо размещаемых сегментов рисков для предотвращения демпинга и неплатежей по убыткам (например, по рискам логистической отрасли). "Поддержкой для некоторых сегментов предприятий могло бы стать создание общества взаимного страхования (ОВС)", считают в "Совкомбанк страховании". Текущая санкционная оговорка РНПК создает "дополнительную административную нагрузку на страховщиков по отдельной декларации таких рисков, выведении их из-под облигаторной защиты, дополнительному согласованию и учету", в компании предлагают "включить в облигаторные договоры косвенную секцию".

Еще рынку требуется методическая помощь, в том числе "публикация данных по убыточности (и прочим актуарным параметрам) основных сегментов рисков/ отраслей; разработка моделей по природным катастрофам", обратили внимание в "Совкомбанк страховании".

Роль посредника

Новая реальность поставила на повестку дня и вопрос о роли в дальнейшем страхового брокера, который раньше имел весомый голос при организации перестраховочной защиты, формировании оптимальных параметров договора и его цены. Какой станет роль такого посредника на российском страховом рынке?

С точки зрения компании "МАКС", "роль страхового брокера сильно не меняется, в случае необходимости он может быть привлечен к оказанию посреднических услуг". В "МСК-Гарант/САК Энергогарант" отметили, что к поискам альтернативных вариантов перестраховочной защиты по-прежнему "могут подключаться и страховые брокеры. Роль брокера только возрастает на фоне стремительных изменений. Он владеет последней актуальной информацией в силу своей деятельности, знаком с ситуацией на рынке в целом, помогает выработать оптимальное решение для конкретного цедента с учетом всех возможных вариантов. Альтернативные рынки перестрахования, выход на которые ранее был не так актуален, им знакомы, они имеют опыт работы на них".

"Сейчас, когда перестраховочный рынок в основном представлен одним участником, роль брокера и потребность его привлечения снизилась. Однако ценность брокера остается актуальной, если он может предложить альтернативные рынки, в том числе в случаях, когда размещаемые риски не относятся к категории "целевых" для РНПК", - полагают в СК "Абсолют страхование".

Как сообщил "Интерфаксу" представитель ведущей страховой брокерской компании, игроки этого сегмента на российском страховом рынке "переживают трансформацию бизнеса, часто болезненно из-за ухода иностранных акционеров". Однако как никогда раньше его компания "завалена запросами на консультации", в том числе от страховщиков, которые нуждаются в их профессиональной поддержке и опыте, в знании внешних рынков и понимании возможностей игроков.