Подготовлены поправки о расширении риск-ориентированных подходов надзора в страховании

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин разработал серию поправок в законы об организации страхового дела и о банкротстве, которые расширяют риск-ориентированные подходы в надзоре за страховщиками и расширяют полномочия Банка России, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Предложенные подходы переносят некоторые регуляторные принципы, уже применяющиеся ЦБ в надзоре за банками, на страховщиков. Кроме того, углубленная система оценки рисков позволит регулятору в рамках надзора в большей степени "учитывать масштаб деятельности страховщика, уровня и сочетания принимаемых рисков". На этом настаивали участники рынка не один год, предлагая ЦБ диверсифицировать подходы в зависимости от размеров бизнеса страховщика, считает собеседник. Теперь для этого появятся законодательные основания. Углубление подходов пойдет по линии усиления контроля за качеством рисков.

ЦБ в перспективе будет не только устанавливать нормативным актом методику расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) страховщика, но и будет "проводить оценку систем управления рисками и капиталом, а также системы внутреннего контроля страховщиков, аналогично тому, как это работает в банковской системе", пояснил источник.

Вместо понятия "нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" проект Минфина вводит понятие "нормативы достаточности собственных средств (капитала)" страховщика. А при выявлении отклонений у конкретных компаний устанавливает "размер индивидуального предельного значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) страховщика".

При этом "размер индивидуального предельного значения норматива достаточности собственных средств страховщика не может отклоняться от нормативно, установленного актом ЦБ, более чем на десять процентных пунктов", сказал собеседник, ссылаясь на положение законопроекта.

По аналогии с законодательством о банках и банковской деятельности законопроект наделяет Банк России полномочиями устанавливать норматив ликвидности страховщика и методику его расчета. Этому риску будет уделяться больше внимания, поскольку его возникновение влечет угрозу неисполнения обязательств перед клиентами по выплатам.

Расширяются полномочия Банка России в части установления требований к системам управления рисками и собственными средствами (капиталом), внутреннего контроля, противодействия мошенничеству в страховании, а также к выявлению страховщиками конфликта интересов и управлению конфликтом интересов.

Целый ряд положений законопроекта касается регуляторных требований к обществам взаимного страхования (ОВС), в том числе предполагается, что эти участники страхового рынка также будут создавать подразделения внутреннего контроля.

Кроме того, в связи со вступлением в силу закона о деятельности в России филиалов иностранных страховщиков проект документа распространяет общие регуляторные требования на эту категорию субъектов страхового дела.

Ряд положений законопроекта направлены на защиту интересов потребителей страховых услуг, устанавливается запрет на использование юридическим лицом, "не являющимся субъектом страхового дела или страховым агентом", в своем наименовании слова "страхование". Для юридических лиц будет предусмотрен переходный период для приведения своего наименования в соответствие с новыми требованиями.

Предполагается, что поправки Минфина вступают в силу через "180 дней после дня официального опубликования принятого закона (за исключением положений, для которых законопроектом определены иные сроки вступления их в силу).