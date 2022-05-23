Минфин предложил продавать на бирже до 25% продукции при существенных рыночных колебаниях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ могут обязать компании при значительном изменении условий на некоторых товарных рынках продавать до 25% объемов этих товаров на бирже. Соответствующий проект закона "О внесении изменений в статью 11 федерального закона "Об организованных торгах" подготовил и опубликовал на портале правовых актов Минфин РФ.

Предложение Минфина может коснуться металлов, энергоносителей, сельхозпродукции и удобрений, стройматериалов, различного сырья для промышленного производства, включая продукцию нефтехимии и металлургии.

Законопроект предполагает, что "в случае существенного изменения условий обращения товаров для обеспечения недискриминационного доступа к товарам и справедливого ценообразования на товарном рынке... правительством РФ могут быть установлены нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества реализуемых хозяйствующими субъектами отдельных видов товаров, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах с установлением верхнего предела норматива до 25%"

Параметры "существенных изменений" на товарных рынках, при которых будут введены обязательства по реализации до четверти продукции на бирже, должны быть определены правительством. При этом "правительством РФ могут быть установлены условия и порядок уменьшения... объема продаж товаров на организованных торгах".

Каких товаров может коснуться предложение

Нормативы по обязательной продаже на бирже предлагается применять, в частности, к металлам (биржевые торги которыми в РФ сейчас не организованы): медь, никель, свинец, алюминий, цинк, магний, олово, хром металлический, титан и сплавы титановые деформируемые, марганец (металлический, азотированный), натрий металлический технический, калий хлористый, барий углекислый технический, кальций хлористый технический, стронций углекислый, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий в порошке.

Продавать на бирже до 25% продукции могут обязать также поставщиков стали, сплавов из черных и цветных металлов, чугуна, листового, сортового и строительного стального проката.

Среди энергоресурсов обязательства по 25%-ной доле биржевых продаж, как предполагается, затронут уголь, кокс, сырую нефть, природный газ (в том числе сжиженный и компримированный), нефтепродукты (в том числе битум, сжиженные углеводородные газы, автомобильный бензин, топливо для реактивных двигателей, мазут, масла), водород.

Предложение Минфина касается также социально значимых продовольственных товаров. В перечень вошли пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи), кукуруза, овес, рис, ячмень, рожь, гречиха, соя, сахар-сырец, картофель, капуста, лук, морковь, свекла, белый сахар, свинина, говядина, баранина, мясо кур, яйца куриные, сливочное масло, подсолнечное и кукурузное масло, коровье молоко (сырое и пастеризованное), мороженая рыба, морепродукты, этиловый спирт, а также подсолнечный шрот.

Установить норматив биржевых торгов при существенном изменении условий на рынке предлагается для минеральных и органических удобрений, апатитового концентрата, а также пестицидов.

Законопроект затрагивает химическое и нефтехимическое сырье для промышленного производства - этилен, соду, серную кислоту, бензолы, полиизобутилен, пластмассы, полимеры и синтетические смолы, полиэтилен, полипропилен и сополимеры пропилена, ацетилен.

В перечень попала продукция лесопромышленного комплекса (круглые лесоматериалы, брус, хлысты, фанера, мелованная бумага и картон) и практически все стройматериалы, включая, в частности, арматурный прокат, стальные профили, щебень, стекло, кирпич, цемент и бетон.

По мнению авторов законопроекта, он даст возможность для "формирования репрезентативных индикаторов рыночной цены на ключевые группы товаров даже в том случае, если их производители не занимают доминирующего положения на рынке и не подпадают под действие антимонопольного законодательства".