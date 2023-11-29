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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Готовится приказ о нормативе биржевых продаж нефтехимии в России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго готовят совместный приказ о нормативах биржевой торговли товарами производства химической и нефтехимической промышленности. Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

В проекте предлагается норматив биржевых продаж для доминантов рынка (в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом) - не менее 10% от объемов продаж на территории России за последние 3 года. В списке продукции, которую необходимо будет продавать на бирже по нормативу: ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол синтетический технический.

В пресс-службе ФАС отметили, что они с Минэнерго продолжают работу по совершенствованию биржевой торговли.

"С учетом предложений потребителей и производителей ведомства разработали совместный приказ. Он определяет перечень товаров, которые будут реализовываться на бирже. В него вошли ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол синтетический технический. Норматив - не менее 10% от объемов продаж на территории РФ для каждого производителя, занимающего доминирующее положение, за последние 3 года. Это расширит линейку возможностей для реализации товаров", - сказал представитель антимонопольной службы.

Минэнерго ФАС
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