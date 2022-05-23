"Соллерс Авто" не планирует платить дивиденды за 2021 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс Авто" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г., годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочном формате, сообщила компания.

Прибыль за 2021 г. решено не распределять, следует из сообщения "Соллерса". Последний раз компания платила дивиденды по итогам работы в 2013 г. - было выплачено 100,8 млн руб., по 52,52 руб. на акцию.

Чистая прибыль ПАО "Соллерс Авто" по МСФО за 2021 г., относимая на собственников группы, составила 2,429 млрд руб. против убытка в 2,125 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относимая на неконтролирующую долю, - 2,116 млрд руб. против прибыли в 380 млн руб. в 2020 г.

Выручка группы за 2021 г. увеличилась до 91,709 млрд руб. (+39%), что, как сообщала компания, было обеспечено спросом на автомобили Ford Transit, которые выпускались на мощностях СП "Соллерс Форд" в Елабуге до его приостановки в марте 2022 г.

Годовое собрание акционеров "Соллерс Авто" пройдет в форме заочного голосования 30 июня. Реестр участников закрывается 5 июня.

Как уточнили в пресс-службе ПАО "Соллерс Авто", в настоящий момент 77% компании принадлежит ООО "Соллерс Груп" Вадима Швецова, еще 5% числятся на балансе ПАО. Оставшиеся 18% акций находятся в свободном обращении на "Московской бирже".