СП "Соллерс Авто" и Mazda продлило корпоративный отпуск на неопределенный срок

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совместное предприятие российской автомобилестроительной группы "Соллерс Авто" и японской Mazda во Владивостоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР) продлит корпоративный отпуск, который должен был завершиться 18 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Соллерс Авто".

Новую дату возобновления работы предприятия там не назвали.

Простой в компании объяснили перерывом в поставках компонентов, вызванным разрывом логистических цепочек, и отметили, что это общая проблема автопроизводителей. "Мазда Соллерс" ведет переговоры о возобновлении поставок.

Отпуск является для сотрудников полностью оплачиваемым.

Ранее предприятие объявило корпоративный отпуск между майскими длинными выходными и после них до 18 мая включительно - сотрудники отдыхают с 30 апреля. В этот период на предприятии проводится плановое техническое обслуживание оборудования.

МСМР - одно из СП группы "Соллерс Авто" Вадима Швецова (73%) наряду с ООО "Исузу Соллерс" (СП с Isuzu в Ульяновске) и приостановившим работу в начале марта елабужским ООО "Соллерс Форд" (СП с американским Ford по выпуску LCV). Основным активом "Соллерс Авто" является "УАЗ".

МСМР выпускает автомобили с 2012 года. На сайте "Соллерс Авто" говорится, что СП производит во Владивостоке внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Общий объем производства - свыше 30 тысяч машин в год.