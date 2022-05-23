Рубль сократил темпы роста на новостях о снижении норматива продажи валютной выручки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли заметную часть потерь на Московской бирже на закрытии торгов понедельника; рубль растерял часть роста к бивалютной корзине после появления новостей, что российские власти приняли решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%.

Курс доллара составил 57,87 руб. в 19:00, что на 2,37 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,1 руб., подешевев на 2,7 рубля. При этом ранее в ходе торгов евро опускался ниже 59 руб. впервые с 3 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,5 рубля - до 58,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста первой половины дня на закрытии торгов понедельника. Поводом к закрытию длинных позиций и фиксации прибыли послужили новости о решении снизить уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте с 80% до 50%, появившиеся незадолго до закрытия торговой сессии.

Как сообщил Минфин РФ, такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля). Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

Новый лимит вступит в силу с 24 мая, прокомментировали в Минфине.

Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу.

Комментарии экспертов

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает укрепляться, основной причиной его роста является то, что продажа валютной выручки экспортерами не находит встречного спроса от импортеров, инвесторов и резервных фондов правительства, как это было в предыдущие годы. "Введенные в последнее время ЦБ послабления в валютном контроле пока не позволяют кардинальным образом изменить ситуацию. Власти в понедельник приняли решение снизить норматив продажи экспортерами валютной выручки до 50%, но это тоже даст компаниям только некоторую свободу в планировании платежей. При этом представители ЦБ и правительства в своих комментариях отмечают, что пока не считают необходимым более активно вмешиваться в формирование валютного курса и ожидают стабилизацию под влиянием рыночных ставок и постепенного восстановления импорта. ЦБ опроверг появившуюся накануне информацию о возобновлении покупки валюты для стабилизации курса", - говорит Алексеев.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в пятницу, 27 мая - налог на прибыль.

"Сейчас в копилке "бычьих" факторов российской валюты находятся налоговый период в РФ и слабеющий доллар, который продолжает отступать от многолетних пиков на международной арене. В недавней волне роста немалую роль сыграл и психологический фактор - тот факт, что доллар не отстоял уровень 60 руб., застал врасплох многих игроков, которые до последнего момента надеялись, что эта отметка не будет пройдена. Соответственно, прокол важной поддержки спровоцировал ликвидацию лонгов по USD, который, к слову, отступил от мартовских пиков уже более чем на 50%", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны приближающегося пика налоговых выплат, который приходится на среду, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность. В сложившихся обстоятельствах завтра у рубля есть шанс на продолжение волны укрепления. Однако во второй половине недели не исключена активизация спроса в долларе и евро, что позволит им продемонстрировать коррекционное восстановление", - полагает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

Банк России на фоне существенного замедления текущего темпа роста цен видит пространство для снижения ключевой ставки в течение 2022 года, сообщил в понедельник зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в Госдуме. "Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал Заботкин.

В Госдуме прошло совместное заседание ряда экономических комитетов, в ходе которого была рассмотрена текущая денежно-кредитная политика ЦБ, а также действия регулятора, направленные на преодоление санкционных ограничений.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Нефть

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в понедельник на фоне беспокойства трейдеров из-за сокращения предложения. Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает также снижение цены доллара к основным валютам. Более дешевый доллар увеличивает выгодность нефтяных сделок для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $113,23 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,59% за баррель, что на 0,28% больше итогового значения предыдущей сессии.

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом: WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения. Участники рынка анализируют возможные последствия ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе возможный экономический спад, и снижение предложения нефтяной продукции в мире.

Приближающееся снятие локдауна в китайском Шанхае - крупном деловом центре страны, и возобновление работы предприятий города увеличивает опасения рынка по поводу нехватки существующего предложения. Власти Шанхая приняли решение снять коронавирусные ограничения 1 июня.

Страны ЕС пока не пришли к согласию по вопросу эмбарго на поставки российской нефти, и эти проблемы нужно решать, некоторым странам нужно больше времени на отказ от российской нефти, им нужен переходный период, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. "Это правда, что нефтяное эмбарго пока заблокировано... Это нормальные противостояния в Европе", - сказал Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "У каждой страны собственные предпосылки, есть зависимость различной степени", - добавил он.

"Мы должны решить свои проблемы", - также сказал Хабек. Консенсус в этом вопросе зависит от переговоров и возможности предоставления разным странам специальных условий - тем странам, которым нужно больше времени переходного периода, необходимо его предоставить, полагает он.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 мая на 67,75 копейки, до 58,2087 руб., и уменьшил курс евро на 51,02 копейки, до 60,3851 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 88,06 копейки по отношению к пятнице и составил 58,1764 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 1,0027 рубля и составил 58,0291 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 960,186 млн, из которых $1 млрд 254,979 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 705,207 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 20,64 копейки, до 60,5375 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 92,98 копейки, до 60,0743 руб. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 921,203 млн, из которых EUR430,919 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR2 млрд 490,284 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 14,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 14,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 5 б.п. - до 14,47% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне пятницы - 14,38% и 14,26% годовых соответственно.