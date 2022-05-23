Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).

Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

В Минфине пока не комментируют дату вступления в силу нового лимита.

Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу.