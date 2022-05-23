Qiwi в I квартале увеличила чистую выручку по МСФО до 6,3 млрд руб.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Qiwi plc в I квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 22,2% - до 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi в I квартале текущего года выросла на 12,9% - до 2,3 млрд рублей.

Чистая выручка от платежей в сегменте платежных сервисов в январе-марте текущего года увеличилась на 1,3% и составила 4,1 млрд рублей в связи с увеличением чистой доходности сегмента платежных сервисов.

Дивиденды

Qiwi plc оставила вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщит о своих решениях позднее.

"Хотя на данный момент мы не ощутили непосредственного прямого воздействия санкций, наложенных на Россию, на нашу повседневную деятельность, и наше финансовое положение остается устойчивым, совет директоров оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении и соответствующим образом сообщит акционерам о своих решениях в следующих публикациях", - говорится в сообщении Qiwi.

Группа отмечает, что в настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например, ограничения ЦБ РФ на передачу дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и "Национальным расчетным депозитарием" (НРД).

"Полное влияние санкций на российскую экономику и другие рынки, на которых мы работаем, остается неочевидным и требует осторожности в интересах всех акционеров и компании", - подчеркивает Qiwi.

Группа в I квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку на 22,2% - до 6,305 млрд руб., скорректированную чистую прибыль - на 12,9% -до 2,326 млрд руб.

Qiwi решила отказаться от выплаты дивидендов по итогам IV квартала 2021 года. По итогам III квартала 2021 года группа выплатила дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.