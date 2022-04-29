Qiwi в IV квартале сократила общую выручку по МСФО на 12%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Qiw plc в четвертом квартале 2021 года сократила общую чистую выручку по МСФО на 12,1% – до 5,484 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль в IV квартале 2021 года сократилась на 15,7% – до 2,124 млрд рублей.

В 2021 году общая чистая выручка от ведения непрерывной деятельности снизилась на 2,6% – до 23,113 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль – на 6,9% – до 9,594 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в IV квартале снизилась на 26,3% – до 2,663 млрд рублей. В 2021 году этот показатель сократился на 4,8% – до 13,167 млрд рублей.

Qiwi отложила объявление прогноза на 2022 год, будет следить за событиями и обновлять его по мере поступления информации, говорится в сообщении группы.

В связи с изменениями в индустрии ставок в 2021 году и продажей доли в банке "Точка" результаты за 2022 финансовый год не будут включать выручку и доход от деятельности Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) и связанных эквайринговых услуг, а также вклад в чистую прибыль от проекта "Точка", ранее учтенный по методу долевого участия, отметила компания.

Qiwi также отложила телефонную конференцию и веб-трансляцию для обсуждения результатов и перспектив в свете текущего уровня неопределенности и волатильности рынка. Группа планирует провести звонок с инвесторами во второй половине мая по результатам за первый квартал 2022 года.

Деятельность ЦУПИС Qiwi и оказание сопутствующих эквайринговых услуг в России были прекращены с начала 4 квартала 2021 года из-за передачи роли Единого центра учета перевода интерактивных ставок (ЕЦУПС) другому участнику рынка. Общая чистая выручка от ЦУПИС и сопутствующих эквайринговых услуг за 9 месяцев 2021 года составила 3 246 млн рублей. Потери чистой выручки по этому направлению бизнеса в России напрямую повлияли на прибыльность компании, подчеркнули в Qiwi. Расчетная чистая прибыль от этих операций за 9 месяцев 2021 года составила 2 590 млн рублей.

Получение капитала от проекта "Точка", учтенное в составе чистой прибыли в 2021 году, составило 306 млн рублей.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин (по последним раскрытым данным, он владел 66,6% голосов группы). Еще одним крупнейшим акционером являлся банк "Открытие" с долей в 13,7% голосов. После попадания банка "Открытие" под санкции Qiwi перестала раскрывать информацию о структуре акционеров и составе органов управления.