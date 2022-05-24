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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, Байден попросил чиновников провести базовую работу, необходимую для того, чтобы быть готовыми к выпуску топлива из резерва.

"Мы думаем, что это похоже на те самые обстоятельства, при которых следует рассмотреть вопрос о высвобождении (топлива - ИФ). Это то, что поручил президент", - сказал чиновник.

Между тем, отмечается, дизельный резерв США относительно невелик и поможет выиграть только ограниченное время.

В апреле Управление энергетической информации Минэнерго (EIA) спрогнозировало повышение цен на бензин и дизтопливо в США этим летом до рекордных показателей с 2014 года. Так, цены на бензин ожидаются на среднем уровне $3,84 за галлон (3,7 литра) против $3,06 летом прошлого года, а цены на дизель - $4,57 за галлон по сравнению с $3,28 прошлым летом.

США Джо Байден
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