Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая в среду и пятницу, российская валюта обновила максимум к доллару с марта 2018 года.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,3 - 58,2 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,4175 руб./$1 (-45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,375 руб./EUR1 (-72,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,38 коп. к уровню закрытия 23 мая, до 58,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,12 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,01 руб. ниже официального курса

При этом уже в 10:02 по московскому времени курс доллара США составил 56,66 руб./$1, что на 1,21 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 57 рублей впервые с 26 марта 2018 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне подготовки к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в пятницу, 27 мая, - налог на прибыль. При этом российские власти продолжают постепенно ослаблять принятые ранее меры валютного контроля.

Смягчение мер валютного контроля

Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).

Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минфине, новый лимит вступает в силу с 24 мая.

Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу, следовательно, пока будет по-прежнему действовать единый для всех экспортеров норматив.

Кроме того, ЦБ РФ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и отменил запрет на покупку валюты "с плечом". Согласно пятничному сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты с плечом принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются во вторник на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по московскому времени во вторник составляет $111,95 за баррель, что на 1,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,9 за баррель, что на 1,26% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

МосБиржа США ЦБ РФ Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Швейцарский концерн Sulzer решил уйти из РФ

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимуме

Нефть Brent подешевела до $112,69 за баррель на ожиданиях слабого спроса в Китае

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%

Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });