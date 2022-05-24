Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая в среду и пятницу, российская валюта обновила максимум к доллару с марта 2018 года.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,3 - 58,2 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,4175 руб./$1 (-45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,375 руб./EUR1 (-72,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,38 коп. к уровню закрытия 23 мая, до 58,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,12 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,01 руб. ниже официального курса

При этом уже в 10:02 по московскому времени курс доллара США составил 56,66 руб./$1, что на 1,21 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 57 рублей впервые с 26 марта 2018 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне подготовки к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в пятницу, 27 мая, - налог на прибыль. При этом российские власти продолжают постепенно ослаблять принятые ранее меры валютного контроля.

Смягчение мер валютного контроля

Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).

Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минфине, новый лимит вступает в силу с 24 мая.

Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу, следовательно, пока будет по-прежнему действовать единый для всех экспортеров норматив.

Кроме того, ЦБ РФ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и отменил запрет на покупку валюты "с плечом". Согласно пятничному сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты с плечом принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются во вторник на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по московскому времени во вторник составляет $111,95 за баррель, что на 1,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,9 за баррель, что на 1,26% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.