Великобритания и Литва обсудили применение морского конвоя для экспорта украинского зерна

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно, сообщает The Times.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсуждал создание такого "защитного коридора" из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отмечает газета.

Согласно плану, "военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции", пишет The Times.

По данным издания, планируется также развернуть на Украине ракеты большой дальности "для сдерживания любых попыток России саботировать коридор".

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Данию, которая пообещала предоставить Украине партию противокорабельных ракет дальнего действия "Гарпун", чтобы защитить грузовые суда, экспортирующие зерно.