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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.

"Примерно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы (...) танки и другие бронированные средства передвижения", - сказал он в понедельник на пресс-конференции после встречи "Контактной группы по обороне Украины".

Он отметил, что другие страны также взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

Остин поблагодарил Чехию за помощь Украине, включая недавнюю передачу вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем, и Данию - за решение отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней.

Кроме того, шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Великобритании в координации передачи военной помощи для Украины.

Глава Пентагона объявил, что третья встреча "Контактной группы по обороне Украины" пройдет 15 июня "на полях" встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.

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