Нефть Brent подешевела до $112,69 за баррель на ожиданиях слабого спроса в Китае

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год с 4,2% до 3%, эксперты JPMorgan - с 4,3% до 3,7%.

"Высокая неопределенность в отношении перспектив спроса в Китае сохраняется", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

При этом, введение эмбарго на импорт российской нефти странами Евросоюза пока застопорилось, и это говорит о том, что "мы не увидим санкций в ближайшее время", говорит эксперт.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени во вторник составляет $112,64 за баррель, что на $0,78 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,87 (0,8%), до $113,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,56 за баррель, что на $0,73 (0,66%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла $0,01, до $110,29 за баррель.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.