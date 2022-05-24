Совет директоров ММК пересмотрел решение по финальным дивидендам

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на заседании 20 мая,пересмотрел февральское решение по выплате финальных дивидендов за 2021 год.

Теперь совет рекомендует годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за IV квартал и отменить принятое ранее решение совета директоров от 25 февраля, сообщила компания.

25 февраля совет рекомендовал выплатить 3,55 рубля на акцию по итогам 2021 года. На выплаты планировалось направить 100% свободного денежного потока за IV квартал (составил $534 млн).