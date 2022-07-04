Акционеры ММК решили не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на годовом собрании 30 июня решили не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 года, сообщила компания.

В мае совет директоров ММК пересмотрел февральское решение по выплате финальных дивидендов за 2021 год (3,55 рублей на акцию) и рекомендовал годовому собранию акционеров их не выплачивать.

Акционеры также утвердили новый совет директоров. Компания не раскрывает его состав.

Как говорилось в материалах ММК к годовому собранию, в новый совет были впервые выдвинуты президент группы InfoWatch Наталья Касперская, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. В качестве независимых кандидатов были вновь предложены президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов, CEO "Ростелекома" Михаил Осеевский и экс-гендиректор ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" Ольга Наумова. В совет директоров также были выдвинуты кандидатуры председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, гендиректора компании Павла Шиляева, директора по экономике Андрея Еремина, заместителя гендиректора по продажам Сергея Ушакова, директор по стратегии и развитию ММК Сергей Ненашев.

На годовое собрание акционеров был также вынесен вопрос об утверждении вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ММК в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 годах, в сумме 120 млн рублей.