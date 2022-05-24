Власти Бразилии снова решили сменить главу Petrobras

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии потребовало созвать внеочередное общее собрание акционеров государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) для назначения нового президента компании - Кайо Паеса де Андраде. Об этом сообщила компания.

Контракт с нынешним главой компании Жозе Мауро Коэльо, имеющим репутацию правительственного технократа, был заключен всего 40 дней назад - в середине апреля - и должен был действовать год. До Жозе Мауро главой Petrobras был Хоаким Сильва-э-Луна. Он лишился должности после того, как президент страны Жаир Болсонару раскритиковал Petrobras из-за повышения цен на бензин, дизельное топливо и СУГ.

Смена главы, однако, не изменила политику компании: с 10 мая Petrobras увеличила цены на дизельное топливо для дистрибьюторов почти на 9% (с 4,51 до 4,91 реалов за литр). Компания объяснила повышение цен дисбалансом спроса и предложения.

"На данный момент на мировой баланс влияет сокращение предложения дизельного топлива по сравнению со спросом. Мировые запасы низки - ниже пятилетних сезонных минимумов в основных регионах поставок. (...) Важно подчеркнуть, что наши НПЗ уже работают на максимальном уровне при надлежащих условиях безопасности и рентабельности, и что национальная нефтепереработка не в состоянии удовлетворить все потребности страны. Таким образом, около 30% потребляемого бразильцами дизельного топлива обеспечивается другими переработчиками или импортерами", - сообщала компания.

В связи с требованием о созыве ВОСА Petrobras обращает внимание, что утверждение увольнения Жозе Мауро Коэльо, согласно закону, будет означать увольнение других членов совета директоров, избранных апрельским голосованием.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии отмечает, что страна переживает трудный момент из-за нестабильности мирового рынка углеводородов.

"Несколько известных всем геополитических факторов влияют не только на цену бензина и дизельного топлива, но и на все энергетические составляющие. Таким образом, для сохранения необходимых условий для роста занятости и доходов бразильцев необходимо укреплять инвестиционный потенциал частного сектора в целом. Содействие сбалансированию в области энергетики имеет основополагающее значение для создания стоимости компании, принося пользу обществу в целом", - говорится в заявлении властей Бразилии о необходимости смены главы Petrobras.

Предложенный властями Бразилии кандидат на пост президента Petrobras Кайо Паес де Андраде является специальным секретарем по вопросам дебюрократизации, управления и цифрового правительства в министерстве экономики Бразилии, до августа 2020 года возглавлял крупную технологическую компанию SERPRO. Он получил степень в области социальных коммуникаций в университете Паулиста, закончил аспирантуру Гарвардского университета в области управления и менеджмента, а также магистратуру Университета Дьюка по деловому администрированию.