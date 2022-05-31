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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Власти Бразилии обсудят возможную приватизацию Petrobras

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чиновники правительства Бразилии 2 июня рассмотрят возможность приватизации государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro (Petrobras).

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики уведомило компанию, что направило в Министерство экономики запрос на квалификацию компании в рамках программы инвестиционного партнерства (отвечает за управление проектами приватизации и концессии - ИФ), чтобы инициировать оценочные исследования для приватизации компании.

27 мая президент Бразилии Жаир Болсонару подписал постановление о включении в программу инвестиционного партнерства госкомпании Empresa Brasileira de Administracao de Petroleo e Gas Natural S.A (PPSA).

Petrobras Бразилия Министерство горнодобывающей промышленности Минэкономики Жаир Болсонару PPSA
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