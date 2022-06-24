"Яндекс" объединил несколько сервисов "Плюса" и финтех в отдельную бизнес-группу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" создал третью бизнес-группу - "Плюс и Финтех", говорится в сообщении компании.

Она будет объединять такие сервисы, как "Кинопоиск", "Яндекс Музыка", "Яндекс Афиша", "Яндекс Плюс" и финтех-направление. Группу возглавил гендиректор российского "Яндекса" Артем Савиновский.

Дмитрий Пирогов, работающий в "Яндексе" с 2017 года, будет заниматься развитием финтеха.

"У этих сервисов похожие бизнес-решения и общие цели: все они скрепляют ключевые сервисы "Яндекса" сквозными сценариями - как, например, Плюс, который дает преимущества в самых разных сервисах", - отмечает компания.

До этого у компании было две бизнес-группы: "E-commerce и райдтех" и "Поиск, реклама и облачные сервисы". Они были созданы в 2021 году.