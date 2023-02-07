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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Объем "зеленого" кредитования в Китае в 2022 году вырос на 38,5%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в 2022 году объем "зеленого" кредитования в юанях и иностранной валюте увеличился на 38,5% и составил 22,03 трлн юаней ($3,3 трлн), сообщает Народный банк Китая. Об этом сообщает "Синьхуа".

В 2021 году этот показатель вырос на 33%.

Средний прирост по всем видам кредитования в прошлом году составлял 10,4%. В том числе кредиты на недвижимость увеличились на 1,5% - до 53,16 трлн юаней, потребительские кредиты (без учета ипотеки) - на 4,1%, до 17,25 трлн юаней.

"Зеленые" кредиты представляют собой форму финансирования, при которой привлеченные средства направляются на поддержку сфер, вносящих вклад в защиту и улучшение условий окружающей среды. Китай быстро продвигается в развитии своей "зеленой" финансовой системы и рынков в рамках национальных усилий по достижению углеродной нейтральности.

Китай Народный банк Китая
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