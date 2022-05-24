Globaltruck продлил buyback до 2024 года и выкупит 7% акций вместо планируемых 5%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджемент", ГТМ) продлил программу обратного выкупа акций группы до 2024 года, расширив планируемый объем приобретения с 5% до 7%, сообщила компания.

Globaltruck объявил об обратном выкупе до 5% акций группы в рамках программы buyback в ноябре 2019 года. Бумаги приобретает ООО "Глобалтрак Лоджистик" по цене не выше цены IPO (132 рубля). Перевозчик сообщал о запуске программы мотивации менеджмента опционами на акции. С момента объявления buyback до мая 2021 года было выкуплено 2,8% акций группы, программу продляли до лета 2022 года. К февралю 2022 года было выкуплено около 3,4% акций.

По решению совета директоров Globaltruck от 24 мая, предельное количество приобретаемых в рамках buyback акций было расширено до 4 млн 92 тыс. 348 шт., что соответствует 7% акций группы. Планируемый объем приобретения остался на уровне 386 млн руб.

Как сообщалось, чистая прибыль Globaltruck по МСФО за 2021 год составила 191 млн руб. против 66,6 млн руб. годом ранее. Выручка группы выросла до 12,4 млрд руб. (+23,9%)

Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, оказывает услуги по экспедированию грузов. Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли (Metro, X5 Retail Group, "Магнит", "Спортмастер", "Окей", "Детский мир", "Лента"), FMCG (Unilever, "Протек", "Катрен", Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги (MMK, "Сибур", УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок, включая GTD, DPD, "ПЭК: EasyWay", "СДЭК" и Ozon.

Подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы, РФПИ и соинвесторы – 19,4%, остальные акционеры – 19,6%. Акции компании торгуются в третьем котировальном списке "Московской биржи".