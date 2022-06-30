Globaltruck сменил представителя РФПИ в совете директоров и решил не выплачивать дивиденды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) сменили представителя РФПИ в составе совета директоров группы, утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из сообщения компании.

Чистую прибыль по РСБУ за 2021 год в размере 12,5 млн рублей акционеры оставили нераспределенной.

Совет директоров автоперевозчика сохранен в количестве девяти членов, один из которых обновился: место Николая Васильева из РФПИ занял вице-президент фонда Святослав Карчевский.

Места в совете Globaltruck сохранили остальные восемь его членов: основной владелец группы Александр Елисеев, ее финансовый директор Роман Беликов, заместитель гендиректора по правовым вопросам Елизавета Маркунина, экс-аналитик и консультант Deloitte в СНГ Тимур Боридько, бывший партнер PwC Наталья Яковлева и директор инвестиционного департамента РФПИ Азер Мамедов. Также сохранили свои места двое независимых членов совета: бывший член ревизионной комиссии АО "Новая перевозочная компания" и экс-гендиректор ООО "Кашалот" Елена Пахомова и долгое время работавший на руководящих должностях в ЛСР Климент Фалалеев.

Вопрос о председателе совета директоров ГТМ рассмотрит в четверг. Сейчас орган возглавляет основной владелец группы Елисеев.

Как сообщалось, чистая прибыль группы Globaltruck по МСФО за 2021 год составила 191 млн рублей против 66,6 млн рублей годом ранее. Выручка группы выросла до 12,4 млрд рублей (+23,9%).

По РСБУ выручка ПАО "ГТМ" за 2021 год упала вдвое, до 195 млн рублей. Чистая прибыль составила 12,5 млн рублей против 56,3 млн рублей в 2020 году.

Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли (Metro, X5 Retail Group, "Магнит", "Спортмастер", "Окей", "Детский мир", "Лента"), FMCG (Unilever, "Протек", "Катрен", Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги (MMK, "Сибур", УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок, включая GTD, DPD, "ПЭК: EasyWay", "СДЭК" и Ozon.

Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы РФ, Урал, Сибирь, Дальний Восток, международные направления. В автопарке компании около 1,3 тыс. тягачей.

Подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы, РФПИ и соинвесторы – 19,4%, остальные акционеры – 19,6%. Акции компании торгуются в третьем котировальном списке "Московской биржи".