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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

МТС собрался заменить одного члена совета директоров МГТС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) утвердил кандидатов для избрания нового состава совета на годовом собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

Новым членом совета директоров МГТС может стать вице-президент по управлению персоналом ПАО "МТС" Лариса Бодягина.

Из действующего состава совета в список кандидатов не вошел его председатель Андрей Ушацкий, который до декабря 2019 года был вице-президентом МТС по технике.

В остальном список кандидатов повторяет действующий состав совета директоров, в него вошел гендиректор МГТС Альберт Гильманов, а также следующие представители МТС: вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Алексей Барсегян, вице-президент по технике Виктор Белов, первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, вице-президент по развитию инфраструктуры Игорь Егоров Альфридович, вице-президент - директор региона Москва Дмитрий Рылов.

Годовое собрание акционеров МГТС состоится 17 июня в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 16 июня. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров - 24 мая 2022 года. Помимо стандартных вопросов повестки дня, акционерам также будет

Ранее совет директоров МГТС рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. В пресс-службе МГТС "Интерфаксу" поясняли, что такое решение принято для поддержания финансовой устойчивости и реализации инвестиционной программы МГТС как системообразующей организации в условиях ухудшения макроэкономических и отраслевых факторов и сложно прогнозируемых последствий их изменения. По итогам 2019 года и 2020 года МГТС также не выплачивала дивиденды.

МГТС – крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Бизнес МГТС интегрирован в бизнес МТС. Крупнейшим акционером МГТС является ПАО "МТС", которому принадлежит 94,7% уставного капитала оператора.

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