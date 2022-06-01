МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" отложило принятие новой дивидендной политики на 2022-2024 годы на фоне макроэкономической неопределенности и на фоне отказа многих компаний от выплаты дивидендов в 2022 году, говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании.

"При этом устойчивое финансовое положение и комфортный уровень долговой нагрузки позволяют обеспечить дивидендные выплаты в 2022 году, что остается значимым фактором для поддержания инвестиционной истории ПАО "МТС", - объясняет компания.

В середине мая совет директоров МТС рекомендовал акционерам одобрить выплату финальных дивидендов за 2021 год в 33,85 рубля на обыкновенную акцию; совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров МТС, на котором в том числе будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 22 июня в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля.

Прежняя дивполитика была рассчитана на период 2019-2021 годов и предусматривала выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно. Выплаты происходили двумя частями в течение календарного года: по результатам предыдущего года и промежуточные дивиденды за I полугодие текущего года.

В сентябре акционеры МТС утвердили промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2021 года в размере 10,55 рубля на акцию (21,10 рубля на АДР), общая сумма промежуточных дивидендов составила 21,08 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составляли 26,51 рубля на акцию (53,02 рубля на ADR), или 52,7 млрд рублей.

В прошлом году топ-менеджмент МТС, комментируя работу над дивидендной политикой 2022-2024 гг., говорил, что она будет предусматривать выплаты выше 28 рублей на акцию, при этом выплаты планируется осуществлять чаще 2 раз в год. Изначально предполагалось, что дивполитика будет представлена весной 2022 года.

Основным акционером МТС является ПАО АФК "Система" - общая доля корпорации и ее дочерних компаний в капитале телеком-оператора составляет 42,08%, эффективная доля - 49,93%. Free float - 42,2%.