РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2022 году направит почти половину инвестпрограммы на строительство инфраструктуры.

"Объем инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2022 г. был первоначально определен в объеме 1 трлн 28 млрд рублей, - сообщил замглавы компании по строительству Андрей Макаров в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту во вторник. - В настоящий момент в компании сформирован и предварительно одобрен правительством РФ вариант уточненного параметра в объеме 808 млрд рублей из которых на долю строительного комплекса выпали работы в объеме фактически 390 млрд рублей".

Согласно презентации Макарова, из этой суммы на Восточный полигон в 2022 г. будет направлено 131,2 млрд руб., на Северо-Западный бассейн - 19,4 млрд руб., на Азово-Черноморский бассейн - 10,6 млрд руб., на Центральный транспортный узел - 124,6 млрд руб. и еще 0,1 млрд руб. на высокоскоростное сообщение.