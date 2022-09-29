Развитие Восточного полигона в 2023-2025 годах потребует 788,3 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог" в 2023-2025 годах предполагает финансирование в объеме 788,3 млрд рублей, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие транспортной системы", внесенном в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Объем финобеспечения по программе в 2023 году планируется в объеме 322,4 млрд рублей, в 2024 году - 193,2 млрд рублей, в 2025 году- 272,7 млрд рублей. Средства предполагается направлять из внебюджетных источников.

Финансирование развития железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна в 2023 году предполагается в объеме 21,5 млрд рублей (в т.ч. 9,1 млрд рублей из средств федерального бюджета), в 2024 году - 12,7 млрд рублей и в 2025 году - 28,7 млрд рублей из внебюджетных источников.

На развитие ж/д подходов к морским портам Северо-Западного бассейна в 2023 году будет направлено 48,3 млрд рублей (в т.ч. из средств федерального бюджета - 12,5 млрд рублей), в 2024 году - 34,5 млрд рублей и в 2025 году - 46 млрд рублей за счет внебюджетного финансирования.

Федеральный проект по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла предполагает внебюджетное финансирование в размере 130,9 млрд рублей в 2023 году, 165,2 млрд рублей - в 2024 году и 115 млрд рублей в 2025 году.