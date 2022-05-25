ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года продолжили снижение, вернувшись к значениям мая предыдущего года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились до уровня начала текущего года.

"Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", - отмечает Банк России.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2022 году составит 18-23%, в 2023 году снизится до 5-7%, вернется к цели в 4% в 2024 году.

Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года, согласно опросу "инФОМ", снизились на 1 процентный пункт (п.п.) к апрелю и составили 11,5%. "Снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны", - подчеркивает регулятор.

Вместе с тем, наблюдаемая населением годовая инфляция в мае существенно увеличилась: ее медианная оценка составила 25,1% (+5,2 п.п. к апрелю). Это максимальное значение с сентября 2015 года, отмечает ЦБ.

Обеспокоенность респондентов наблюдаемым ростом цен в мае усилилась для большинства часто приобретаемых товаров и услуг. Заметно чаще, чем в апреле, опрошенные отмечали в числе наиболее подорожавших товаров мясо и птицу, сыр и колбасы, рыбу и морепродукты. При этом снизилась обеспокоенность участников опроса удорожанием сахара и соли, а также круп и макаронных изделий, рост цен на которые замедлился после всплеска месяцем ранее.

Склонность домохозяйств к сберегательному поведению в мае возросла: доля респондентов, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги, увеличилась до 53,0% (+2,3 п.п. к апрелю) - максимума с марта 2021 года. При этом вновь после апрельского снижения выросла доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме - до 35,5% (+1,9 п.п. к апрелю).

ЦБ отмечает, что динамика ценовых ожиданий предприятий большинства отраслей во многом определялась сокращением спроса, некоторым замедлением роста издержек, укреплением рубля и снижением стоимости моторного топлива. Также отмечались замедление роста рисков хозяйственной деятельности, смягчение негативных оценок экономической конъюнктуры и запасов готовой продукции.

Ценовые ожидания в торговле в мае тоже продолжили снижаться из-за сокращения спроса и укрепления рубля. При этом в этом секторе в отличие от большинства других отраслей продолжили уменьшаться запасы готовой продукции. Эти тенденции были характерны как для оптового звена, так и для розницы, отмечает регулятор.