Путин ожидает, что инфляция в 2022 году не превысит 15%

По его сведениям, безработица в стране немного снизилась

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в России последнее время замедлилась, по итогам 2022 года она может не превысить 15%, заявил на заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин.

"По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал он.

Он добавил, что и экономика "имеет динамику значительно лучшую, чем прогнозировалось некоторыми экспертами", а уровень безработицы, по его словам, даже снизился до 4%.

"Уровень безработицы у нас, слава богу, не растет. По-моему, даже чуть поменьше стал. Четыре процента безработица. Честно говоря, мы не прогнозировали. Исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы. А она снижается. Но нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит. Поддерживать эту тенденцию", - заявил президент.

Министр труда Антон Котяков на это сказал, что ситуация на рынке труда - стабильная.

"Ситуация на рынке труда у нас является стабильной. В центрах занятости у нас порядка 673 тысяч граждан безработных, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" у нас на сегодняшний день есть порядка 2 млн вакансий", - сказал он.

О том, что инфляция по итогам 2022 года может не превысить 15%, на прошлой неделе первым заявил помощник президента Максим Орешкин.

"В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25% инфляция. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%, - сказал он на форуме "Новые горизонты". - Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд".

По данным Росстата, цены с начала месяца к 13 мая выросли на 0,15%, с начала года - на 11,84%.

Минэкономразвития прогнозирует (прогноз от середины мая) инфляцию в России в 2022 году на уровне 17,5%. Прогноз министерства ниже ожиданий Банка России от конца апреля (18-23%), что объясняется тем фактом, что в первой половине мае недельная инфляция резко замедлилась.