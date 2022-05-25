Росрыболовство попросило обнулить ввозные пошлины на рефконтейнеры

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Росрыболовство направило в Минпромторг письмо с просьбой обнулить ввозные пошлины на рефрижераторные контейнеры для улучшения ситуации с перевозкой рыбы.

"Обращение в Минпромторг написали. Сейчас с министерством отрабатываем, чтобы это предложение было ими поддержано", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в среду в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось. Росрыболовство считает необходимым включить рефрижераторные контейнеры в перечень наименования товаров, которые важны для обеспечения бесперебойного функционирования отдельных секторов экономики.

"Представители оптового рынка и перевозчики отметили целесообразность добавить рефрижераторные контейнеры к решению Евразийской экономической комиссии, которая временно обнулила ввозную таможенную пошлину на контейнеры. Это позволит компенсировать возможный дефицит подвижного состава", - говорилось в пресс-релизе Росрыболовства в конце апреля.

Основной объем рыбы в РФ (более 60%) добывается на Дальнем Востоке, а основная часть потребителей находится в центральных регионах страны.