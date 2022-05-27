Минсельхоз назвал временным обнуление импортных пошлин на отдельные продукты

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обнуление импортных пошлин на некоторые виды продовольствия и другую продукцию носит временный характер, заявил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

"В текущих условиях это необходимая мера, которая позволяет смягчить последствия логистических сбоев. Однако, нужно сказать, что она носит исключительно временный характер на период адаптации бизнеса", - сказал он.

По его словам, были обнулены пошлины на товары, которые необходимы сельхозпроизводителям и переработчикам: генетический, семенной и посадочный материал, молочная сыворотка, кормовые добавки и пищевые ингредиенты. Чтобы обеспечить "доступные цены и разнообразный ассортимент", были также обнулены ввозные пошлины на овощи.

"Сейчас дополнительно оцениваем целесообразность их обнуления и для риса", - отметил министр.

Кроме того, Минсельхоз инициировал возможность обнуления пошлин на сельхозтехнику и комплектующие, а также рефрижераторные контейнеры, "поскольку с российского рынка ушла часть международных компаний и возникли определенные сложности с перевозками", сказал он.

"Такого рода тарифные льготы требуют аккуратного подхода и продуманных решений, учитывающих реальные потребности рынка", - отметил Патрушев. По его словам, после того, как российское производство перестроится и начнет в достаточных объемах выпускать все нужные компоненты, импортные пошлины будут возвращены, чтобы защищать интересы отечественных производителей.

"Например, сейчас совместно с Минпромторгом выстраиваем планы по импортозамещению ключевых составляющих для сельхозпроизводства - техники, оборудования, запчастей. Дальнейшее развитие собственного производства, безусловно, приведет и к изменению регулирования в этой сфере", - заявил глава Минсельхоза.