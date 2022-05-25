Володин призвал пересмотреть соглашения с иностранными инвесторами по "Сахалину-2"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть соглашение о разделе продукции в рамках проекта "Сахалин-2", передать долю иностранных инвесторов в проекте от недружественных стран - государству или "Газпрому".

"Речь идет о СРП "Сахалин -2" где Япония участвует, Англия и Нидерланды участвуют. С одной стороны, хают нашу страну, с другой стороны, сидят там тихо и получают до сегодняшнего дня большие дивиденды. Может быть, нам проанализировать эту ситуацию. Пускай лучше доля у "Газпрома" вырастет, у нашего государства, либо придут компании дружественно настроенные по отношению к России, а эти компании уйдут", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором заслушивался отчет Счетной палаты.

Глава парламента поинтересовался у руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, как ему эта идея и следует ли надзорному органу прореагировать, внести предложения по защите отечественных интересов.

Кудрин отметил, что санкции принимаются, как правило, политиками, государственными органами, вместе с тем страдают от них компании и частный сектор. Призвал разделять меры, предпринимаемые государством и частный сектор. "Все-таки Россия будет широко взаимодействовать с другими странами, не только недружественными, но - с другими, которые сегодня готовы с нами взаимодействовать. У них не должно быть ощущения, что есть политические риски по принятию решений по нашим компаниям", - сказал Кудрин.

"Меры в отношении иностранных компаний должны быть взвешенные и очень выверенные. В каких-то случаях я согласен, что такие меры требуются. Повторяю, в данном случае - давайте проанализируем. Мы как Счетная палата готовы это сделать", - добавил он.

"Мы должны изучить это все. У нас надежда на Счетную палату, что она возьмет и выскажет свою точку зрения, в данном случае по СРП "Сахалин-2", потому что в этом случае у нас больше будет поступать средств в бюджет РФ, Сахалина, Дальнего Востока, ну и конечно, вернутся активы. Они вот сейчас молчат? Почему молчат? Потому что сверхвыгодный проект. Взяла бы Япония и заявила - раз уж пошли на санкции - здесь (долю в "Сахалин - 2" - ИФ) мы вам возвращаем. А так получается: санкции вводят, а прибыль получают. Англия, Нидерланды. Shell заявила, что уходит из России, громко хлопнув дверью, но доля в "Сахалин-2" у них есть. Возьмите тогда и выйдите, передайте все "Газпрому", а "Газпром" - народное достояние, либо российскому государству - будет актив прямой", - развил мысль Володин.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy (Бермудские Острова) - оператор проекта. Его акционеры - "Газпром" (50% плюс 1 акция), Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Как сообщалось, в конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. В отчете за первый квартал компания признала убыток от обесценения по этому проекту в размере $1,614 млрд. Вместе с тем сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте "Сахалин-2" - 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта, где в год добывается около 4 млн тонн нефти.