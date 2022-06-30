СПГ-проект "Сахалин-2" получит оператора в российской юрисдикции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО, устанавливает указ президента РФ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

В России регистрируется ООО, которому переходят все права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy, созданное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации (в связи с надлежащим исполнением РФ обязательств по финансированию его создания) с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок СРП новому ООО. Операционная деятельность новой компании по-прежнему осуществляется в соответствии с условиями СРП. Управляющий ООО обязан осуществить перевод всех работников Sakhalin Energy (ее российских филиала и представительства) в российскую компанию.

Совладельцами новой компании выступят ООО "Газпром Сахалин холдинг" (50% плюс 1 акция) и сама новая компания. Оставшиеся доли подлежат передаче другим владельцам Sakhalin Energy пропорционально их долям.

Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются "Газпром" (50% плюс 1 акция), британско-голландская Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Если доля не будет получена иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Полученные средства будут зачислены на специальный счет "С" на имя иностранного акционера. Но он их не получит пока РФ не проведет финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных юридических лиц в рамках СРП и не установит размер нанесенного ущерба и определяет лиц, на которых возлагаются обязательства по его возмещению. Средства для возмещения ущерба подлежат списанию со счета "С" иностранного акционера и только после этого оставшиеся средства могут поступить иностранному партнеру.

Правительство РФ проверит деятельность иностранных компаний в рамках СРП по "Сахалину-2" и определит размер ущерба и обязательства по возмещению. При этом Путин своим указом определил Арбитражный Суд Москвы местом разрешения споров в рамках данного соглашения.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

В конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Вместе с тем сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте "Сахалин-2" - 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта.

Сам "Газпром" в конце прошлого года уже перевел владение своей долей в Sakhalin Energy с голландской Gazprom Sakhalin Holdings B.V. на российское ООО "Газпром Сахалин холдинг".