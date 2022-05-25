В Думе предложили продлить экологические послабления для ТЭК до конца кризиса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил правительству продлить для предприятий ТЭК уже введенные послабления в области экологичности до стабилизации ситуации в экономике.

Это и другие предложения для правительства и профильных ведомств комитет сформулировал после круглого стола 19 апреля, на котором обсуждали вопросы устойчивого развития ТЭК в условиях санкций. "Интерфакс" ознакомился с текстом рекомендаций.

Так, депутаты предлагают для снижения регуляторной и надзорной нагрузки на организации ТЭК в сфере природоохранного законодательства продлить сроки действия имеющихся разрешений в области воздействия на окружающую среду до стабилизации экономической ситуации, а также ввести мораторий на оснащение источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ автоматическими средствами измерения и учета до момента снятия санкций или до массового производства российских аналогов.

Кроме того, предлагается изменить п.4. ст. 10. 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" с целью расширения списка компонентов, допустимых к применению при ликвидации горных выработок и целей горнотехнической рекультивации (шлам, порода обогащения, золошлаки, грунт от землеройных работ, осадок очистных сооружений (гравитационного способа очистки) и прочие материалы, отнесенные к отходам к V класса опасности и имеющие близкий компонентный состав). Данная мера позволит снизить издержки по платежам за негативное воздействие на окружающую среду при фактическом "запирании" отходов в выработанном пространстве разреза без создания внешних объектов размещения отходов.

Также предлагается ввести мораторий на привлечение к административной ответственности за несвоевременное предоставление сведений/отчетности в сфере охраны окружающей среды; переработать чрезвычайно высокие нормативы качества сбрасываемых сточных вод, определенных без учета природных особенностей территорий и акваторий; ввести мораторий на три года на выполнение обязанностей по компенсационному лесовосстановлению, по проведению лесосечных работ, учету, хранению и реализации древесины организациями ТЭК как непрофильных видов деятельности.