Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В Думе предложили продлить экологические послабления для ТЭК до конца кризиса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил правительству продлить для предприятий ТЭК уже введенные послабления в области экологичности до стабилизации ситуации в экономике.

Это и другие предложения для правительства и профильных ведомств комитет сформулировал после круглого стола 19 апреля, на котором обсуждали вопросы устойчивого развития ТЭК в условиях санкций. "Интерфакс" ознакомился с текстом рекомендаций.

Так, депутаты предлагают для снижения регуляторной и надзорной нагрузки на организации ТЭК в сфере природоохранного законодательства продлить сроки действия имеющихся разрешений в области воздействия на окружающую среду до стабилизации экономической ситуации, а также ввести мораторий на оснащение источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ автоматическими средствами измерения и учета до момента снятия санкций или до массового производства российских аналогов.

Кроме того, предлагается изменить п.4. ст. 10. 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" с целью расширения списка компонентов, допустимых к применению при ликвидации горных выработок и целей горнотехнической рекультивации (шлам, порода обогащения, золошлаки, грунт от землеройных работ, осадок очистных сооружений (гравитационного способа очистки) и прочие материалы, отнесенные к отходам к V класса опасности и имеющие близкий компонентный состав). Данная мера позволит снизить издержки по платежам за негативное воздействие на окружающую среду при фактическом "запирании" отходов в выработанном пространстве разреза без создания внешних объектов размещения отходов.

Также предлагается ввести мораторий на привлечение к административной ответственности за несвоевременное предоставление сведений/отчетности в сфере охраны окружающей среды; переработать чрезвычайно высокие нормативы качества сбрасываемых сточных вод, определенных без учета природных особенностей территорий и акваторий; ввести мораторий на три года на выполнение обязанностей по компенсационному лесовосстановлению, по проведению лесосечных работ, учету, хранению и реализации древесины организациями ТЭК как непрофильных видов деятельности.

Госдума Правительство ТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

Норвежская Equinor передала "Роснефти" свои доли участия в четырех СП

Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях

Володин заявил, что РФ будет платить в рублях за обслуживание внешнего долга

Ритейлер Marks & Spencer объявил об уходе из РФ

Ритейлер Marks & Spencer объявил об уходе из РФ

Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });