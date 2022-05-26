В правительстве РФ отметили очищение атмосферы из-за отмены авиасообщения с Европой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Отмена авиасообщения с европейскими странами уже привела к снижению вредных выбросов в атмосферу на территории России, сообщила на молодежном форуме "Экосистема. Устойчивое развитие" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"У нас в связи с логистической, воздушной блокадой, морской блокадой мы уже отмечаем с Гидрометом снижение выбросов. Полеты самолетов просто из Европы на территорию Российской Федерации прекратились. Так вот, мы фиксируем снижение выбросов", - сказала она.

После 24 февраля авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Росавиация ввела зеркальные ограничения для перевозчиков этих государств: речь идет как о рейсах в/из России, так и транзитных полетах через воздушное пространство страны.