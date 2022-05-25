Рынок акций РФ в среду превысил 2340п по индексу МосБиржи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос, получив поддержку покупателей на фоне улучшения настроений на внешних площадках и коррекционного отката рубля на ожиданиях вероятного снижения ключевой ставки Банком России; индекс МосБиржи превысил 2340 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+5,2%) и "ЛУКОЙЛа" (+5,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2340,18 пункта (+2%), индекс РТС снизился до 1239,07 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,2%.

Доллар подорожал до 59,5 рубля (+2,7 рубля), утром курс падал до 55,8 руб./$1 - минимума с февраля 2018 года.

Подорожали также акции "Магнита" (+5,2%), "Татнефти" (+4,5%), "Северстали" (+4,2%), "НЛМК" (+2,4%), "ММК" (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), АФК "Система" (+2,1%), "МТС" (+1,9%), UC Rusal (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Яндекса" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +2,9% "префы"), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Газпром нефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), Polymetal (+0,6%), Сбербанка (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%).

Подешевели "префы" Сбербанка (-2,3%), акции "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке в четверг, 26 мая, говорится в сообщении регулятора. Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по московскому времени. В сообщении о внеочередном совете Банк России не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов. Однако незадолго до этого ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

Текущая ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14% годовых, она была снижена с 17% годовых 29 апреля.

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, в среду на рынке акций РФ преобладали "бычьи" настроения на фоне резкого ослабления рубля ввиду внепланового заседания ЦБ, на котором ключевая ставка может быть снижена до 10-12% годовых. В результате, индекс МосБиржи вернулся в свой привычный канал 2300-2500 пунктов, который можно наблюдать с конца апреля.

Толкал индекс вверх нефтегазовый сектор, где локомотивом выступили акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", реагируя на укрепление доллара, что играет важную роль в финансовом профиле нефтекомпаний. Недавно Минфин РФ позволил компаниям-экспортерам реализовывать не 80% валютной выручки, а 50%, что также может оказать влияние на ослабление рубля и поддержать экспортеров в среднесрочной перспективе. Акции "Сегежи" не сумели продемонстрировать рост на фоне объявления компанией о дивидендах за 2021 год в размере 0,64 руб. на бумагу (доходность 7,2% при текущих ценах).

В четверг рост индекса МосБиржи может продолжиться, отыгрывая ослабление национальной валюты. Оказать поддержку рынку может и одобрение советом директоров "Газпрома" дивидендных выплат за 2021 год. Однако и риски снижения также остаются высокими в свете заявлений европейских дипломатов о том, что шестой пакет антироссийских санкций, касающийся отечественной нефти, будет реализован уже в ближайшее время, отмечает Жильников.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в середине недели индексы МосБиржи и РТС вновь двигались разнонаправленно, но уже "обменявшись" вектором движения на фоне ослабления рубля. Российская валюта прошла через пик налогового периода, к тому же новостной фон подстегнул активность покупателей иностранной валюты. Норма реализации валютной выручки экспортерами снижена с 80% до 50%, в то же время Центробанк анонсировал на четверг внеочередное заседание по ключевой ставке, показатель может быть снижен с 14% до 12% или даже ниже. Для нацвалюты это фундаментальный фактор ослабления, а рынок акций, напротив, является бенефициаром снижения ставок, потому что стоимость заемных средств и обслуживания долга будет сокращаться. К тому же смягчение монетарной политики транслируется в снижение доходностей облигаций - соответственно, увеличивается привлекательность акций по соотношению риск-доходность.

На внешних рынках настроения немного улучшились, при этом макростатистика дня была неоднозначной. Квартальная оценка ВВП Германии вышла в рамках ожиданий, а данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за минувший месяц вышли заметно слабее прогнозов. Вечером будут опубликованы протоколы майского заседания ФРС, которые могут содержать некоторые подробности, отражающие ближайшие перспективы денежно-кредитной политики.

В четверг внимание инвесторов будет приковано к заседанию совета директоров "Газпрома", в повестке которого вопрос дивидендов за 2021 год. Позитивные новости могут сдвинуть вверх котировки акций, а учитывая вес этой голубой фишки в индексе, ее рост может значимо отразиться и на общей динамике отечественного рынка. В США в четверг будут опубликованы недельные показатели по обращениям за пособиями по безработице, окончательная оценка квартального ВВП, а также выйдет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за апрель.

Сдерживать рост российского рынка в ближайшие дни может санкционный фон. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новый пакет санкций против РФ, включающий в том числе эмбарго на российскую нефть, может быть согласован к саммиту ЕС, который пройдет 30-31 мая. Индекс МосБиржи 26 мая будет формироваться в пределах 2275-2400 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду вырос в рублевом сегменте на фоне ожиданий объявления о дивидендах и улучшения зарубежных настроений. Рубль скорректировался вниз после объявления о внеочередном заседании ЦБ РФ по процентной ставке - инвесторы ожидают ее снижения с текущих 14%, что стало бы очередным шагом смягчения условий на денежно-кредитном рынке и негативно для рубля.

К вечеру стало известно, что совет директоров "Роснефти" в ближайшее время может объявить рекомендации по дивидендам. Также решения по выплатам ожидаются от "Детского мира" и "Совкомфлота". Для "ЛУКОЙЛа" из фундаментальных факторов среды можно отметить лишь новости о закрытии компанией сделки по покупке бизнеса Shell в России. На этой неделе на рынке говорят о возможной покупке активов Petropavlovsk (который столкнулся со сложностями в выплате долгов и продаже золота подсанкционному Газпромбанку) Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

На нефтяном рынке в среду сложился нейтральный настрой в ожидании сигналов о перспективах спроса и предложения. В середине недели поступили комментарии США в отношении возможной ядерной сделки с Ираном, которые были охарактеризованы как "в лучшем случае призрачные". Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,01 млн баррелей (ожидалось повышение) при уменьшении запасов бензина на 482 тыс. баррелей, отмечает Кожухова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что резкое укрепление рубля в мае побудило ЦБ РФ назначить внеплановое заседание по ставке.

Вероятно, что ставка будет снижена еще на 200 базисных пунктов, на что также намекает очередной обзор инфляционных ожиданий. В ЦБ отмечают, что инфляционные ожидания населения вернулись к значениям мая прошлого года. Медианная оценка на ближайшие 12 месяцев снизилась до 11,5%. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также упали до показателей начала года. То есть все указывает на то, что у ЦБ появился повод и решимость к снижению ставки для улучшения ситуации с кредитованием. Однако непосредственная реакция на подобную перспективу была слабой.

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Европейские акции пытались расти. Основную поддержку рынку обеспечивали бумаги ресурсных компаний и банков. Впрочем, вечером ситуация может поменяться, если председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь выберет "ястребиную" риторику в рамках своего выступления на ВЭФ в Давосе. Пока на рынке все же существует убеждение, что в Федрезерве США проявляют более высокую решимость в повышении ставок, чем в ЕЦБ, отмечает Кочетков.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,7%) и США (индексы растут на 0,04-0,7% во главе с Nasdaq).

Инвесторы оптимистичны в ожидании, что власти Китая продолжат предпринимать шаги по стимулированию экономического роста во втором полугодии, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая накануне призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением. На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать всё возможное для стабилизации основ экономики".

Экономика Германии в I квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Показатель совпал как с предварительно объявленным уровнем, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены вечером стабилизировались. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $113,39 за баррель (-0,2% и +0,1% во вторник), июльская цена WTI - $109,59 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне).

Нефть WTI подешевела накануне после заявления министерства энергетики США о намерении продать еще 40,1 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении эмбарго на российскую нефть. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр республики Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

"Второй эшелон" биржи

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+17,7%), расписки EMC (+11,6%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (+8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+6%), ПАО "Лензолото" (+5,3% и +4,9% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4,8%), GDR X5 Retail (+4,5%), "префы" "Башнефти" (+4%).

ПАО "Ростелеком" (+0,3%) подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил "Интерфаксу", что менеджмент компании предлагает выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, направит на это 50% чистой прибыли по МСФО.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-6,1% и -6,5% "префы"), VEON (-5%), ПАО "Квадра" (-3,5%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-2,9%), Petropavlovsk (-2,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,8%).

Совет директоров ПАО "Квадра" рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2021 года, говорится в материалах компании. Собрание решено провести в заочной форме.

Акционеры лесопромышленного холдинга Segezha Group (подконтролен АФК "Система") (-0,4%, до 8,856 рубля) на заочном годовом собрании утвердили решение о выплате по итогам полного 2021 года дивидендов в размере 0,64 рубля на акцию, всего 10,041 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выплаты будут произведены дополнительно к ранее распределенным за 9 месяцев 6 млрд 589,8 млн руб., или 0,42 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,63 млрд рублей (из них 10,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,95 млрд рублей на "префы" Сбербанка).