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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - VK в сотрудничестве с консорциумом 10 российских ИТ-компаний и при поддержке Минцифры запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, сообщила пресс-служба Минцифры.

Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android, скачать его можно на официальной странице rustore.ru.

На старте пользователям доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы. Для разработчиков также открыт личный кабинет для загрузки приложений, говорится в сообщении.

Для защиты пользователей в бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности "Лаборатории Касперского" и VK.

До конца лета разработчики RuStore планируют интегрировать платформы push-уведомлений и платежную систему, а также запустить рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в перспективе магазин приложений может быть востребован зарубежными поставщиками сервисов, которые заинтересованы в монетизации своих приложений для российских пользователей.

Размер комиссии для разработчиков за использование встроенной платежной системы в VK обещали назвать позже, однако по словам главы компании Владимира Кириенко, она будет ниже 15%.

VK RuStore Минцифры
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