Геннадий Газин покинет пост председателя совета директоров VEON

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Геннадий Газин покидает пост председателя совета директоров VEON, сообщает телекоммуникационный холдинг.

Также из совета уйдет бывший co-CEO холдинга Серхи Эрреро и основатель RTP Global Леонид Богуславский.

Холдинг также объявил о проведении годового собрания акционеров, оно состоится 29 июня. Дата закрытия реестра акционеров - 25 мая.

Акционеры примут решение об избрании совета директоров в обновленном составе. В совет номинированы 3 новых представителя - сооснователь VEON Оги Фабела, экс-CEO малазийской телеком-компании Digi.Com Мортен Лундан и Стэн Миллер, имеющий 30 лет опыта в телекоммуникациях, сообщает компания.

Помимо этого, 8 директоров совета могут быть переизбраны, в частности, экс-CEO МТС Василий Сидоров, сооснователь финтех-компании Revo Technologies и Sorsdata Ирина Швакман, CEO музыкального сервиса Deezer Ханс-Хольгер Альбрехт, управляющий партнер компании Spencer Stuart International в Москве Ярослав Глазунов, бывший главный юристконсульт Sanofi (международная компания в области здравоохранения) Карен Линехан, а также Андрей Гусев, Гуннар Холт и Михель Сотинг.

В начале марта совет директоров компании покинул Михаил Фридман.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.