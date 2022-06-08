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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

VEON продаcт свое дочернее предприятие в Грузии за $45 млн

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON продает свой грузинский актив "VEON-Грузия" за $45 млн, говорится в сообщении компании.

Согласно релизу, покупателем выступает "бывший местный партнер" холдинга. Ранее Комиссия по коммуникациям Грузии сообщала, что дала разрешение VEON на продажу "дочки" местному бизнесмену Хвича Макацарии.

Сделка соответствует стремлению компании по оптимизации ее структуры. Сроки закрытия сделки не раскрываются.

"VEON-Грузия", работающий под брендом "Билайн", входит в число крупнейших телекоммуникационных операторов страны.

Выручка актива по итогам 2021 года составила $38 млн, увеличившись на 11,3%. "VEON-Грузия" генерирует 0,5% доходов от консолидированной выручки холдинга.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON Грузия
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