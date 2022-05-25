Полиграфические краски для упаковки продуктов могут вывести из подакцизных товаров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские ведомства обсуждают вопрос о выводе из-под акциза за использование денатурированного этилового спирта полиграфических красок, применяемых для упаковки типа Tetra Pak.

"Ведется работа по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уплаты акциза за использование денатурированного этилового спирта в полиграфических красках. Эффект от вывода полиграфических красок из подакцизных товаров позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Там отметили, что у России есть собственные мощности для производства полиграфических красок. В стране их выпуск осуществляют четыре компании полного цикла - ООО "ПТК "Гангут", ООО "Бета-Силикон", ООО "Партнер", ООО "Принт-колор" с суммарной мощностью производства порядка 45 тысяч тонн в год.

В настоящее время ведомства ведут работу с производителями упаковки по замене импортных красок отечественными, отметили в Минпромторге. Ведомство этим занимается вместе с Минсельхозом в рамках рабочей группы по импортозамещению полимерной упаковки для сельхозпродуктов. Ранее "Ведомости" сообщили, что группа была создана в связи с рисками сбоев поставок упаковки от Tetra Pak.

В Минпромторге также напомнили, что полиграфические краски включены в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.