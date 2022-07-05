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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

В ответ на санкции в Сыктывкаре наладили выпуск упаковки Komipak

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Коми "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" наладил выпуск бумажной упаковки для продуктов, товары в этой упаковке уже появились в магазинах региона, сообщила первый зампредседателя правительства республики Эльмира Ахмеева.

"Производство нового продукта под брендом Komipak - это ответ на санкции", - написала она в своем телеграмм-канале.

Ахмеева отметила, что у Komipak беленый поверхностный слой и она подходит для полноцветной печати. Мощности предприятия позволяют производить до 25 тысяч тонн таких упаковок в месяц.

Komipak Коми Сыктывкарский лесопромышленный комплекс Эльмира Ахмеева
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