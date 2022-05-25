Постпреды стран ЕС согласовали регламент по хранению запасов газа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе (COREPER) одобрил предварительное политическое соглашение с Европейским парламентом по законопроекту о заполнении газохранилищ в государствах сообщества.

"Важный этап для улучшения безопасности снабжения ЕС", - сообщило в Twitter председательствующее в Совете ЕС представительство Франции. Текст документа скоро будет представлен Совету министров ЕС для официального одобрения.

Совет ЕС объявил о предварительном соглашении с Европарламентом по законопроекту о заполнении газохранилищ 19 мая.

"Предлагаемый регламент направлен на то, чтобы мощности хранилищ в Евросоюзе были заполнены до зимнего сезона и могли быть поделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорилось в опубликованном коммюнике.

Стороны согласились, что подземные хранилища газа на территории государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% от их вместимости до зимы 2022/2023 года и на 90% - до следующего зимнего периода.