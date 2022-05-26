Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т

Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2022 году ожидается на уровне 480-500 млн т по сравнению с 524 млн т в 2021 году, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак прогноз Минэкономразвития РФ.

Согласно основным параметрам сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, опубликованных Минэкономразвития, добыча нефти с конденсатом в России в 2022 году может составить в базовом варианте 475,3 млн т по сравнению с 524 млн т в 2021 году.

"Думаю, что гораздо меньше будет снижение (добычи нефти, чем в прогнозе Минэкономразвития - ИФ). У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 млн б/с (в марте к февралю - ИФ), сейчас уже ниже, и я думаю, дальше будет восстановление, поэтому (..) может быть 480-500 млн т (по году). Но это на сегодняшний день. Всё может поменяться в зависимости от ситуации", - сказал Новак журналистам.

нефть Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимальном уровне

Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

Полиграфические краски для упаковки продуктов могут вывести из подакцизных товаров

В Минэкономразвития призвали ЦБ поддержать рыночное кредитование в России

Росстат отметил замедление годовой инфляции до 17,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });