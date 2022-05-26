Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2022 году ожидается на уровне 480-500 млн т по сравнению с 524 млн т в 2021 году, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак прогноз Минэкономразвития РФ.

Согласно основным параметрам сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, опубликованных Минэкономразвития, добыча нефти с конденсатом в России в 2022 году может составить в базовом варианте 475,3 млн т по сравнению с 524 млн т в 2021 году.

"Думаю, что гораздо меньше будет снижение (добычи нефти, чем в прогнозе Минэкономразвития - ИФ). У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 млн б/с (в марте к февралю - ИФ), сейчас уже ниже, и я думаю, дальше будет восстановление, поэтому (..) может быть 480-500 млн т (по году). Но это на сегодняшний день. Всё может поменяться в зависимости от ситуации", - сказал Новак журналистам.