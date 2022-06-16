Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Новак не увидел необходимости для РФ снижать добычу нефти

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - России нет нужды сокращать добычу нефти: из-за снижения предложения с ее стороны цены в мире могут не вырасти, а РФ потеряет свои рынки, считает вице-премьер Александр Новак.

"Я считаю, нет необходимости снижать добычу. Любое снижение может привести к сокращению рабочих мест, консервации скважин, меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньшая загрузка в трубной промышленности, в производстве различного оборудования, материалов", - сообщил Новак в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что сокращение предложения со стороны России не обязательно привело бы к увеличению цены.

"Не факт, что при снижении нашей добычи цены увеличатся, потому что тогда появится соблазн и возможность компенсировать этот объем другими странами. Баланс спроса и предложения всегда будет, а дефицит покрывается новыми инвестициями и новыми объемами добычи. Краткосрочный эффект может быть, но если брать среднесрочный – наверное, это будет даже менее выгодно", - добавил вице-премьер.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });