Новак не увидел необходимости для РФ снижать добычу нефти

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - России нет нужды сокращать добычу нефти: из-за снижения предложения с ее стороны цены в мире могут не вырасти, а РФ потеряет свои рынки, считает вице-премьер Александр Новак.

"Я считаю, нет необходимости снижать добычу. Любое снижение может привести к сокращению рабочих мест, консервации скважин, меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньшая загрузка в трубной промышленности, в производстве различного оборудования, материалов", - сообщил Новак в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что сокращение предложения со стороны России не обязательно привело бы к увеличению цены.

"Не факт, что при снижении нашей добычи цены увеличатся, потому что тогда появится соблазн и возможность компенсировать этот объем другими странами. Баланс спроса и предложения всегда будет, а дефицит покрывается новыми инвестициями и новыми объемами добычи. Краткосрочный эффект может быть, но если брать среднесрочный – наверное, это будет даже менее выгодно", - добавил вице-премьер.