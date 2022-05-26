OFAC предоставило лицензию депозитарию Сбербанка для сворачивания программы расписок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало депозитарию Сбербанка - JPMorgan Chase - специальную лицензию для сворачивания программы депозитарных расписок кредитной организации.

Как говорится в сообщении JPMorgan, лицензия действует до 17 июня 2022 года.

Депозитарий будет принимать заявки по обмену депозитарных расписок Сбербанка на акции до 16 июня.

OFAC подтвердило, что лицензия распространяется на американских граждан и на нерезидентов США, а также сторонних участников рынка, задействованных в сворачивании программы расписок банка, включая Depository Trust & Clearing Corporation (DTC) и International Central Securities Depositories (ICSDs).

Банком-депозитарием расписок Сбербанка с 2017 года выступает JPMorgan Chase. Он 15 марта 2022 года уведомил банк об отказе от статуса депозитария его ценных бумаг. Владельцы расписок кредитной организации могут конвертировать их в обыкновенные акции в течение 90 дней с этой даты, отмечал ранее Сбербанк. Одна расписка конвертируется в четыре обыкновенные акции.

Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля 2022 года (дата вступления в силу федерального закона о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж).

Сбербанк в конце апреля заявил, что не будет подавать заявление в правительство РФ для сохранения программы депозитарных расписок, так как наложенные иностранными регуляторами ограничения делают сохранение этой программы невозможным.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка обращаются на Лондонской фондовой бирже (со 2 марта 2022 года торги по ним, как и по другим ценным бумагам российских эмитентов приостановлены). Deutsche Borse (оператор Франкфуртской фондовой биржи) 17 марта исключила депозитарные расписки Сбербанка из листинга.

Сбербанк ранее имел две программы расписок - глобальных и американских, конвертировал GDR в ADR в декабре 2012 года.