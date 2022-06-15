ЦБ РФ заявил, что конвертировать DR можно будет без помощи зарубежной инфраструктуры

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок, которая заблокирована из-за санкционных ограничений, будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре. При участии Банка России подготовлены поправки в федеральный закон о прекращении программ депозитарных расписок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Эти поправки предусматривают специальный порядок конвертации депозитарных расписок в российские акции для владельцев, которые не смогли воспользоваться механизмами депозитарного договора, уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Для случаев конвертации с санкционным элементом на стороне эмитента или владельца предусматривается заявительный порядок конвертации через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре", - ответили в пресс-службе ЦБ РФ на запрос "Интерфакса".

По данным ЦБ РФ, для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, будет предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранным номинальным держателям.

В ЦБ РФ подчеркнули, что изменения подготовлены в целях предотвращения потери инвесторами их вложений.

Готовящиеся изменения необходимы, чтобы обеспечить реализацию принятого в апреле 2022 года закона ФЗ-114, который запретил размещение расписок на иностранных биржах и обязал провести делистинг уже существующих, если правительственная комиссия не даст разрешение на их сохранение.

Но разрыв коммуникации между российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) и депозитарно-клиринговыми системами Euroclear и Clearstream сделал процесс конвертации DR в локальные акции невозможным. Еще в марте Euroclear ограничил операции по счету НРД, а в конце марта его счет заблокировал международный депозитарий Clearstream.

Включение 3 июня НРД в санкционный список Евросоюза "в конечном итоге легитимизировало ранее уже действовавшие ограничения", признал ЦБ РФ.

В Банк России поступило значительное число обращений от владельцев депозитарных расписок о невозможности провести их конвертацию в российские акции из-за действий Euroclear и Clearstream, которые еще до введения санкций в одностороннем порядке приостановили операции с ценными бумагами по счетам НРД, а также иных российских депозитариев, в отношении которых введены санкций, рассказали в пресс-службе ЦБ РФ. По данным регулятора, иностранные учетные институты также отказывают в проведении процедуры конвертации в случае, если в отношении держателя расписок или российского общества, на акции которого выпущены расписки, введены санкции.

"В результате таких действий российские, а в ряде случаев и зарубежные держатели расписок оказались отрезаны от стандартной процедуры конвертации, установленной депозитарным договором", - сообщила пресс-служба регулятора.